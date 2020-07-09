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Путин поручил к августу доложить о выделении регионам допподдержки
Президент России Владимир Путин поручил правительству к августу доложить о выделении регионам дополнительной финансовой поддержки в размере 100 миллиардов... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:08
россия
владимир путин
экономика
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россия, владимир путин, экономика

Путин поручил к августу доложить о выделении регионам допподдержки

18:08 09.07.2020
437
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству к августу доложить о выделении регионам дополнительной финансовой поддержки в размере 100 миллиардов рублей, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ... оказать бюджетам субъектов Российской Федерации дополнительную финансовую поддержку в размере 100 миллиардов рублей (в дополнение к выделенным из федерального бюджета бюджетным ассигнованиям в размере 200 миллиардов рублей) для обеспечения их сбалансированности исходя при этом из необходимости поощрения субъектов Российской Федерации с высокими темпами роста расходов инвестиционного характера, а также из необходимости приоритетной компенсации расходов бюджетов субъектов Российской Федерации и недополученных ими доходов в связи с принятием решений на федеральном уровне", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть предоставлен до 1 августа.
Кроме того, кабмину поручено до 15 июля представить предложения по созданию инструментов долгосрочного финансирования развития транспортной, сетевой и иной инфраструктуры в российских регионах.
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