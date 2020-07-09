Путин поручил не снижать расходы на помощь детям с тяжелыми заболеваниями

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам не снижать в 2021 году и последующие периоды расходы на медицинскую помощь детям с хроническими и угрожающими жизни заболеваниями.
"Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации не допускать снижения в 2021 году и последующие периоды расходов бюджетов субъектов Российской Федерации на оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации, по сравнению с указанными расходами, предусмотренными на 2020 год", - говорится в перечне поручений по итогам обращения президента к гражданам 23 июня. Документ опубликован на сайте Кремля.
В нем указано, что доклад необходимо представить до 20 сентября 2020 года, далее - ежеквартально.