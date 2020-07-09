Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574130695.html
В ОП рассказали о новых технологиях срыва голосования
Игры и флешмобы с политическим подтекстом, а также распространение скриншотов с фейковыми новостями в социальных сетях стали новыми технологиями, направленными... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:04
александр малькевич
общественная палата рф
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/153255/14/1532551429_0:219:2864:1830_1400x0_80_0_0_6df2cf99b17f07f933eb162499a72fe6.jpg
https://ria.ru/20200709/1574127348.html
https://ria.ru/20200708/1574052619.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/153255/14/1532551429_0:219:2864:1830_1400x0_80_0_0_6df2cf99b17f07f933eb162499a72fe6.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153255/14/1532551429_67:0:2798:2048_1400x0_80_0_0_05cb4d869115a1c4951fdd97ab6f2106.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153255/14/1532551429_408:0:2456:2048_1400x0_80_0_0_69b9e7bfd4161a415848ed808c5b4da8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр малькевич, общественная палата рф, госдума рф, общество

В ОП рассказали о новых технологиях срыва голосования

18:04 09.07.2020
312
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Игры и флешмобы с политическим подтекстом, а также распространение скриншотов с фейковыми новостями в социальных сетях стали новыми технологиями, направленными на срыв голосования, это показало голосование по поправкам в конституцию, сообщил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Одна из новых технологий, которую мы в этот раз выявили, - это распространение фейковой информации не путем пересылки ссылок, а путем распространения через соцсети и мессенджеры так называемых скриншотов… Это новая технология, нам предстоит выработать противоядие против этого", - рассказал Малькевич на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, отметив, что таким образом обычно распространяются фейковые новости.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 17:10Голосование по поправкам в Конституцию
Комиссия Госдумы выявила случаи распространения фейков по голосованию
Особую опасность этот метод, по словам члена ОП РФ, несет потому, что перепроверить получаемую информацию пользователю невозможно.
"Среди технологий по срыву голосования в этот раз использовались активно технологии геймификации, то есть запуска различных флешмобов и других как бы игр с политическим подтекстом, конкурсы фото- и видеоселфи с бюллетенем, в котором надо было поставить галочку против поправок. Еще ряд подобных историй были нами выявлены", - добавил Малькевич.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
8 июля, 12:57
Памфилова пообещала разоблачить фейки "политических содержанок"
1002006
Обсудить 3
Александр МалькевичОбщественная палата РФГосдума РФОбщество
Рекомендуем
Здание Генеральной прокуратуры РФ
В ГП назвали число сайтов, заблокированных из-за фейков о поправках
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на стенде МИА Россия сегодня на Российском инвестиционном форуме в Сочи
МВД опровергло данные о рассылке "писем" подписавшим петицию за Фургала
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Верховный суд США не поддержал раскрытие налоговых деклараций Трампа
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
В АСИ предложили создать оценку влияния цифровых технологий на россиян
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил не снижать расходы на помощь детям с тяжелыми заболеваниями
Стакан воды
Диетолог назвала привычки, которые помогут похудеть
Главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов
В комиссии Госдумы ответили на предложение Венедиктова "принять таблетку"
Российские и турецкие военные проводят патрулирование трассы М-4 в Сирии
СК объявил в розыск 14 человек за преступления в Сирии
Корабли НАТО в Черном море
Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
Африканский трубкозуб Orycteropus afer
Трубкозубы изменили свое поведение из-за глобального потепления
Лидеры стран-участниц G7 во время встречи в рамках ежегодного саммита
СМИ сообщили об отказе немецких министров ехать на саммит G7
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
МИД подготовил меры из-за появления флага ЛГБТ на зданиях посольств
Вид на город София, Болгария
В Болгарии задержали двоих советников президента
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В партии Порошенко прокомментировали записи "переговоров с Путиным"
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Трамп прокомментировал решение Верховного суда по своим финансам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00В Норильске за сутки собрали 15 кубометров топливно-водяной смеси
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
Лента новостейМолния