В ОП рассказали о новых технологиях срыва голосования

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Игры и флешмобы с политическим подтекстом, а также распространение скриншотов с фейковыми новостями в социальных сетях стали новыми технологиями, направленными на срыв голосования, это показало голосование по поправкам в конституцию, сообщил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
"Одна из новых технологий, которую мы в этот раз выявили, - это распространение фейковой информации не путем пересылки ссылок, а путем распространения через соцсети и мессенджеры так называемых скриншотов… Это новая технология, нам предстоит выработать противоядие против этого", - рассказал Малькевич на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, отметив, что таким образом обычно распространяются фейковые новости.
Особую опасность этот метод, по словам члена ОП РФ, несет потому, что перепроверить получаемую информацию пользователю невозможно.
"Среди технологий по срыву голосования в этот раз использовались активно технологии геймификации, то есть запуска различных флешмобов и других как бы игр с политическим подтекстом, конкурсы фото- и видеоселфи с бюллетенем, в котором надо было поставить галочку против поправок. Еще ряд подобных историй были нами выявлены", - добавил Малькевич.
Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против - 21,27% (около 16 миллионов человек). Они вступили в силу 4 июля.