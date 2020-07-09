В ОП рассказали о новых технологиях срыва голосования

"Среди технологий по срыву голосования в этот раз использовались активно технологии геймификации, то есть запуска различных флешмобов и других как бы игр с политическим подтекстом, конкурсы фото- и видеоселфи с бюллетенем, в котором надо было поставить галочку против поправок. Еще ряд подобных историй были нами выявлены", - добавил Малькевич.