В АСИ предложили создать оценку влияния цифровых технологий на россиян

По его словам, в обществе сегодня назрел комплекс страхов по поводу внедрения цифровых технологий, и отчасти они оправданы. Песков привел пример с компанией-разработчиком биометрических браслетов для сотрудников компаний, которые невозможно снять. В этом случае, по мнению Пескова, "грань была достигнута".

"Если вы нам такое поручите, то и агентство, может быть, с общественной палатой, с другими какими-то инструментами, мы могли бы принципы и подходы такого механизма ... разработать. Потому что, конечно, граждане должны знать, какие данные о них собираются, граждане должны знать, какие данные принадлежат им, граждане должны иметь право на цифровую справедливость и может быть даже на цифровое забвение, чтобы часть уже полученных данных исключалась в виде желания этого человека. Наша просьба к вам подумать о введении такого механизма", - добавил Песков, обращаясь к Путину.