В АСИ предложили создать оценку влияния цифровых технологий на россиян

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отслеживать соблюдение цифровых прав россиян при внедрении новых технологий и связанных с ними нормативных актов можно с помощью механизма оценки гуманитарного воздействия, который предложил разработать спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. С такой инициативой он выступил в ходе заседания набсовета АСИ.
По его словам, в обществе сегодня назрел комплекс страхов по поводу внедрения цифровых технологий, и отчасти они оправданы. Песков привел пример с компанией-разработчиком биометрических браслетов для сотрудников компаний, которые невозможно снять. В этом случае, по мнению Пескова, "грань была достигнута".
"У нас должны быть правила, которые позволяют нам все-таки в какой-то момент во внедрении даже цифровых технологий остановиться. У нас есть сейчас такая, может быть, сырая идея, но мы ее выносим на обсуждение. Мы несколько лет приняли при разработке законов механизм ОРВ так называемый, оценки регулирующего воздействия, и он достаточно эффективно работает... Нам кажется, что можно подумать о создании механизма ОГВ - оценки гуманитарного воздействия - при принятии новых нормативных актов, которые могут потенциально нарушать цифровые права граждан", - сказал он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.
"Если вы нам такое поручите, то и агентство, может быть, с общественной палатой, с другими какими-то инструментами, мы могли бы принципы и подходы такого механизма ... разработать. Потому что, конечно, граждане должны знать, какие данные о них собираются, граждане должны знать, какие данные принадлежат им, граждане должны иметь право на цифровую справедливость и может быть даже на цифровое забвение, чтобы часть уже полученных данных исключалась в виде желания этого человека. Наша просьба к вам подумать о введении такого механизма", - добавил Песков, обращаясь к Путину.