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В АСИ предложили создать оценку влияния цифровых технологий на россиян
Отслеживать соблюдение цифровых прав россиян при внедрении новых технологий и связанных с ними нормативных актов можно с помощью механизма оценки гуманитарного... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:02
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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дмитрий песков (спецпредставитель президента), агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество

В АСИ предложили создать оценку влияния цифровых технологий на россиян

18:02 09.07.2020
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© Фото : Информбюро 20.35 / Артем ГанжаСпецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
Спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков
© Фото : Информбюро 20.35 / Артем Ганжа
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Отслеживать соблюдение цифровых прав россиян при внедрении новых технологий и связанных с ними нормативных актов можно с помощью механизма оценки гуманитарного воздействия, который предложил разработать спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления "Молодые профессионалы" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Дмитрий Песков. С такой инициативой он выступил в ходе заседания набсовета АСИ.
По его словам, в обществе сегодня назрел комплекс страхов по поводу внедрения цифровых технологий, и отчасти они оправданы. Песков привел пример с компанией-разработчиком биометрических браслетов для сотрудников компаний, которые невозможно снять. В этом случае, по мнению Пескова, "грань была достигнута".
"У нас должны быть правила, которые позволяют нам все-таки в какой-то момент во внедрении даже цифровых технологий остановиться. У нас есть сейчас такая, может быть, сырая идея, но мы ее выносим на обсуждение. Мы несколько лет приняли при разработке законов механизм ОРВ так называемый, оценки регулирующего воздействия, и он достаточно эффективно работает... Нам кажется, что можно подумать о создании механизма ОГВ - оценки гуманитарного воздействия - при принятии новых нормативных актов, которые могут потенциально нарушать цифровые права граждан", - сказал он, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.
"Если вы нам такое поручите, то и агентство, может быть, с общественной палатой, с другими какими-то инструментами, мы могли бы принципы и подходы такого механизма ... разработать. Потому что, конечно, граждане должны знать, какие данные о них собираются, граждане должны знать, какие данные принадлежат им, граждане должны иметь право на цифровую справедливость и может быть даже на цифровое забвение, чтобы часть уже полученных данных исключалась в виде желания этого человека. Наша просьба к вам подумать о введении такого механизма", - добавил Песков, обращаясь к Путину.
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Дмитрий Песков (спецпредставитель президента)Агентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинОбщество
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