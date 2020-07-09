СК объявил в розыск 14 человек за преступления в Сирии

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Почти 300 человек объявлены Следственным комитетом РФ в международный розыск с прошлого года, 14 из них - обвиняемые в преступлениях против российских военных и других россиян в Сирии, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, Она рассказала, что в 2019-м и первом полугодии 2020 года следователи объявили в международный розыск 292 человека, разыскать удалось 60 из них. За это же время удалось вычислить более 100 человек, объявленных в розыск ранее, и добиться выдачи 51.
"Четырнадцать обвиняемых, совершивших преступления в отношении военнослужащих Вооруженных сил РФ и иных российских граждан на территории Сирии, объявлены в международный розыск по линии Интерпола в целях их последующей выдачи", - сказала она.
За это время с помощью международного банка данных по противодействию терроризму Национальному антитеррористическому комитету удалось вычислить шесть предполагаемых террористов.
"В рамках работы по установлению местонахождения без вести пропавших несовершеннолетних лиц на территории РФ с начала текущего года разыскано 5696 детей из 5734 пропавших. Подавляющее большинство разыскиваемых являются воспитанниками социальных учреждений, самовольно оставившими указанные учреждения", - подчеркнула представитель СК РФ.