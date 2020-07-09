СК объявил в розыск 14 человек за преступления в Сирии

По ее словам, Она рассказала, что в 2019-м и первом полугодии 2020 года следователи объявили в международный розыск 292 человека, разыскать удалось 60 из них. За это же время удалось вычислить более 100 человек, объявленных в розыск ранее, и добиться выдачи 51.