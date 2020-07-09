https://ria.ru/20200709/1574130272.html
Часть Барнаула осталась без света из-за упавшего на провода куска крыши
Часть Барнаула осталась без света из-за ураганного ветра, который сорвал на провода кусок крыши, неполадки уже устранили, сообщила горадминистрация. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:00
2020-07-09T18:00
барнаул
происшествия
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https://ria.ru/20200707/1574028564.html
барнаул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/131969/05/1319690529_0:146:2048:1298_1400x0_80_0_0_04e18a74a05abd1ae904df3322106084.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
барнаул, происшествия