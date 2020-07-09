Часть Барнаула осталась без света из-за упавшего на провода куска крыши

"Произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 киловольт в городе Барнауле. Причина: наброс элементов кровли соседнего здания, сорванных ураганным ветром, на провода ЛЭП. После удаления с провода фрагментов крыши электроснабжение потребителей было восстановлено в течение получаса", - говорится в сообщении.