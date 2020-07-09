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Часть Барнаула осталась без света из-за упавшего на провода куска крыши
Часть Барнаула осталась без света из-за ураганного ветра, который сорвал на провода кусок крыши, неполадки уже устранили, сообщила горадминистрация. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:00
барнаул
происшествия
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РИА Новости
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353
60
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60
барнаул, происшествия

Часть Барнаула осталась без света из-за упавшего на провода куска крыши

18:00 09.07.2020
305
© Flickr / Антон БарбышевБарнаул
Барнаул
© Flickr / Антон Барбышев
Барнаул. Архивное фото
БАРНАУЛ, 9 июл - РИА Новости. Часть Барнаула осталась без света из-за ураганного ветра, который сорвал на провода кусок крыши, неполадки уже устранили, сообщила горадминистрация.
"Произошло отключение воздушной линии электропередачи 110 киловольт в городе Барнауле. Причина: наброс элементов кровли соседнего здания, сорванных ураганным ветром, на провода ЛЭП. После удаления с провода фрагментов крыши электроснабжение потребителей было восстановлено в течение получаса", - говорится в сообщении.
В мэрии уточнили, что на месте работают специалисты службы высоковольтных линий Центральных электрических сетей Алтайского филиала Россети Сибирь.
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