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Путин поручил обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие до 24 июля законов о налоговом маневре в IT и об увеличении НДФЛ для доходов свыше 5... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:16
россия
правительство рф
владимир путин
экономика
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россия, правительство рф, владимир путин, экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налоговом маневре в IT

17:53 09.07.2020 (обновлено: 18:16 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить принятие до 24 июля законов о налоговом маневре в IT и об увеличении НДФЛ для доходов свыше 5 миллионов руб в год, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля по итогам обращения главы государства к гражданам РФ от 23 июня 2020 года.
"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, касающихся установления на постоянной основе для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в совокупности не превышающих 7,6%, а также налоговой ставки по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации, в размере 0%", - говорится в поручении.
При это он поручил предусмотреть предоставление регионам соответствующей компенсации недополученных доходов.
Также правительство должно принять поправки, устанавливающие повышенную ставку по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 15% в отношении доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год. в законодательстве, согласно поручению, должны быть определены виды доходов, к которым применяется указанная налоговая ставка, а также предусмотрен механизм учета и целевого использования полученных от этой меры средств.
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В телеобращении гражданам Путин заявил, что полученные от прогрессивного налогообложения доходов дополнительные средства пойдут на лечение тяжело больных детей. Согласно его поручению, правительство должно определить "механизм принятия совместно с благотворительными, иными некоммерческими организациями и представителями медицинского сообщества решений об использовании этих средств в целях финансового обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за рубежом) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации".
Также кабинету министров предстоит подготовить изменения, касающиеся "предоставления физическим лицам – налоговым резидентам Российской Федерации права уплачивать налог на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, в фиксированном размере 5 миллионов рублей без декларирования таких доходов". Срок исполнения поручений - 24 июля текущего года.
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