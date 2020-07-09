https://ria.ru/20200709/1574129950.html
Мишустин рассказал о сотрудничестве правительства и IT-индустрии
Правительство готово менять правила и подходы к функционированию IT только совместно с представителями отрасли, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:50
2020-07-09T22:29
россия
михаил мишустин
экономика
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2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, экономика