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В Болгарии задержали двоих советников президента
Прокуратура Болгарии задержала двоих советников президента страны Румена Радева по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:50
софия (город)
болгария
пловдив
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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софия (город), болгария, пловдив, в мире

В Болгарии задержали двоих советников президента

17:50 09.07.2020
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© Fotolia / AstrugВид на город София, Болгария
Вид на город София, Болгария
© Fotolia / Astrug
Вид на город София, Болгария. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура Болгарии задержала двоих советников президента страны Румена Радева по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях, сообщает газета Sofia Globe со ссылкой на надзорное ведомство.
Советник президента по вопросам безопасности Илия Милушев был задержан в связи с досудебным разбирательством, которое имеет отношение, в том числе, к раскрытию государственной тайны. Как отмечает прокуратора, Милушева задержали после изучения его телефона.
"Было установлено, что устройство содержало информацию, которая касается государственного агентства технических операций", - говорится в заявлении прокуратуры.
По данным ведомства, советник президента добровольно передал в прокуратуру четыре документа, незаконно взятых в государственном агентстве по разведке и содержащих информацию, которая представляет государственную тайну. Милушев утверждает, что он нашел документы в своем офисе, который находится в здании президентской администрации. В здании администрации также были проведены следственные действия.
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Как отмечает издание, также правоохранительные органы задержали бывшего сотрудника государственного агентства по разведке, полное имя которого не раскрывается. В заявлении прокуратуры указаны только его инициалы - M.K.
Еще один советник президента по правовым вопросам Пламен Узунов был задержан на сутки около города Пловдив в рамках расследования, связанного со злоупотреблением влиянием в корыстных целях. В его офисе в здании президентской администрации в Софии также был проведен обыск и изъяты документы и материалы с компьютера. В рамках этого дела также был задержан болгарский бизнесмен Пламен Бобоков. Ранее Узунов и Бобоков заявляли о своей невиновности.
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София (город)БолгарияПловдивВ мире
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