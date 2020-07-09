В Болгарии задержали двоих советников президента

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Прокуратура Прокуратура Болгарии задержала двоих советников президента страны Румена Радева по делам, связанным с раскрытием государственной тайны и злоупотреблением влиянием в корыстных целях, сообщает газета Sofia Globe со ссылкой на надзорное ведомство.

Советник президента по вопросам безопасности Илия Милушев был задержан в связи с досудебным разбирательством, которое имеет отношение, в том числе, к раскрытию государственной тайны. Как отмечает прокуратора, Милушева задержали после изучения его телефона.

"Было установлено, что устройство содержало информацию, которая касается государственного агентства технических операций", - говорится в заявлении прокуратуры.

По данным ведомства, советник президента добровольно передал в прокуратуру четыре документа, незаконно взятых в государственном агентстве по разведке и содержащих информацию, которая представляет государственную тайну. Милушев утверждает, что он нашел документы в своем офисе, который находится в здании президентской администрации. В здании администрации также были проведены следственные действия.

Как отмечает издание, также правоохранительные органы задержали бывшего сотрудника государственного агентства по разведке, полное имя которого не раскрывается. В заявлении прокуратуры указаны только его инициалы - M.K.