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Небензя оценил перспективы проведения саммита "пятерки" Совбеза ООН
Саммит "пятерки" лидеров постоянных членов Совбеза ООН состоится обязательно, но дата и место все еще под вопросом, заявил постоянный представитель России при... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:45
василий небензя
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василий небензя, совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, оон, сша, в мире

Небензя оценил перспективы проведения саммита "пятерки" Совбеза ООН

17:45 09.07.2020
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© POOL / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© POOL
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Саммит "пятерки" лидеров постоянных членов Совбеза ООН состоится обязательно, но дата и место все еще под вопросом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
"Я думаю, что встреча "пятерки" состоится обязательно, потому что лидеры всех государств "пятерки" подтвердили готовность к такой встрече. Где и когда она состоится - это вопрос, на который сейчас, я думаю, ни у кого нет ответа", - сказал он журналистам.
Помимо места и даты встречи также стоит вопрос о ее субстанции, отметил Небензя, должна быть согласована повестка, "должен быть согласован некий документ в идеале по итогам этой встречи".
"Насколько мне известно, этим сейчас мы с партнерами занимается. Я думаю, что важнее согласовать вопрос субстанции, а вопросы места и даты уже можно согласовать после этого", - добавил он.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США, Китай, Франция, Великобритания) предложил президент РФ Владимир Путин. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
6 июля, 12:05
В МИД рассказали о подготовке к саммиту стран "ядерной пятерки" ООН
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Василий НебензяСовет Безопасности ООНВладимир ПутинФранцияКитайООНСШАВ мире
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