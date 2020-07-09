https://ria.ru/20200709/1574129740.html
Небензя оценил перспективы проведения саммита "пятерки" Совбеза ООН
Саммит "пятерки" лидеров постоянных членов Совбеза ООН состоится обязательно, но дата и место все еще под вопросом, заявил постоянный представитель России при... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:45
2020-07-09T17:45
василий небензя
совет безопасности оон
владимир путин
франция
китай
оон
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:390:2876:2008_1400x0_80_0_0_ee895755b89e6f74dc69fd213f81afa1.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200706/1573943898.html
1
франция
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_0:390:2876:2008_1400x0_80_0_0_ee895755b89e6f74dc69fd213f81afa1.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_147:0:2876:2047_1400x0_80_0_0_867359c42c15b229dc12a345c3c97b01.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155917/87/1559178727_504:0:2551:2047_1400x0_80_0_0_ef13dcd95034fd2657df9ab5129e726f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий небензя, совет безопасности оон, владимир путин, франция, китай, оон, сша, в мире
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Саммит "пятерки" лидеров постоянных членов Совбеза ООН
состоится обязательно, но дата и место все еще под вопросом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
.
"Я думаю, что встреча "пятерки" состоится обязательно, потому что лидеры всех государств "пятерки" подтвердили готовность к такой встрече. Где и когда она состоится - это вопрос, на который сейчас, я думаю, ни у кого нет ответа", - сказал он журналистам.
Помимо места и даты встречи также стоит вопрос о ее субстанции, отметил Небензя, должна быть согласована повестка, "должен быть согласован некий документ в идеале по итогам этой встречи".
"Насколько мне известно, этим сейчас мы с партнерами занимается. Я думаю, что важнее согласовать вопрос субстанции, а вопросы места и даты уже можно согласовать после этого", - добавил он.
Организовать встречу лидеров стран - постоянных членов Совбеза ООН (Россия, США
, Китай
, Франция
, Великобритания
) предложил президент РФ Владимир Путин
. На данный момент все страны выразили готовность принять участие в такой встрече.