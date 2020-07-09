Небензя оценил перспективы проведения саммита "пятерки" Совбеза ООН

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Саммит "пятерки" лидеров постоянных членов Василий Небензя. Саммит "пятерки" лидеров постоянных членов Совбеза ООН состоится обязательно, но дата и место все еще под вопросом, заявил постоянный представитель России при ООН

"Я думаю, что встреча "пятерки" состоится обязательно, потому что лидеры всех государств "пятерки" подтвердили готовность к такой встрече. Где и когда она состоится - это вопрос, на который сейчас, я думаю, ни у кого нет ответа", - сказал он журналистам.

Помимо места и даты встречи также стоит вопрос о ее субстанции, отметил Небензя, должна быть согласована повестка, "должен быть согласован некий документ в идеале по итогам этой встречи".

"Насколько мне известно, этим сейчас мы с партнерами занимается. Я думаю, что важнее согласовать вопрос субстанции, а вопросы места и даты уже можно согласовать после этого", - добавил он.