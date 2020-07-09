В СК подтвердили выплату долгов по зарплатам курьеров Delivery Club

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задолженность по заработной плате сотрудникам службы доставки в Москве погашена, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК СК России Юлия Иванова.
Во вторник Иванова сообщила, что следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды. В Delivery Club заявляли, что долги возникли у одного из логистических партнеров сервиса. Позднее отмечалось, что большинство курьеров сервиса доставки Delivery Club, работавших через логистическую компанию-партнера, получили выплаты по зарплате в полном объеме. Сообщалось, что в общей сложности с задержкой заплаты столкнулись 326 курьеров.
"Руководство территориального подразделения совместно со следователями провели встречу с представителями компаний для урегулирования сложившейся ситуации. К настоящему времени погашена задолженность по невыплаченной заработной плате перед 325 работниками в общей сумме свыше 9 миллионов рублей", - сказала Иванова.