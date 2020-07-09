В СК подтвердили выплату долгов по зарплатам курьеров Delivery Club

"Руководство территориального подразделения совместно со следователями провели встречу с представителями компаний для урегулирования сложившейся ситуации. К настоящему времени погашена задолженность по невыплаченной заработной плате перед 325 работниками в общей сумме свыше 9 миллионов рублей", - сказала Иванова.