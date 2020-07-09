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В СК подтвердили выплату долгов по зарплатам курьеров Delivery Club
Задолженность по заработной плате сотрудникам службы доставки в Москве погашена, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК СК России... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:45
delivery club
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
общество
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москва
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
delivery club, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, общество

В СК подтвердили выплату долгов по зарплатам курьеров Delivery Club

17:45 09.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкDelivery Club
Delivery Club
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Delivery Club. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Задолженность по заработной плате сотрудникам службы доставки в Москве погашена, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУСК СК России Юлия Иванова.
Во вторник Иванова сообщила, что следователи начали проверку после сообщений в СМИ о невыплате заработной платы сотрудникам столичного сервиса доставки еды. В Delivery Club заявляли, что долги возникли у одного из логистических партнеров сервиса. Позднее отмечалось, что большинство курьеров сервиса доставки Delivery Club, работавших через логистическую компанию-партнера, получили выплаты по зарплате в полном объеме. Сообщалось, что в общей сложности с задержкой заплаты столкнулись 326 курьеров.
"Руководство территориального подразделения совместно со следователями провели встречу с представителями компаний для урегулирования сложившейся ситуации. К настоящему времени погашена задолженность по невыплаченной заработной плате перед 325 работниками в общей сумме свыше 9 миллионов рублей", - сказала Иванова.
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Delivery ClubЮлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваОбщество
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