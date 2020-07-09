Онлайн-конференция о природоохранном законодательстве а РФ

- председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ;- заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин РУМЯНЦЕВ;- руководитель секции "Экология и охрана окружающей среды" Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Российского экологического общества Рашид ИСМАИЛОВ.В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы усиления ответственности органов государственной власти и бизнеса за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, правовые аспекты прогнозирования и предотвращения экологических угроз, в том числе, с учётом выхода из пандемии.