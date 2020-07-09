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Онлайн-конференция о природоохранном законодательстве а РФ
20 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную вопросам совершенствования природоохранного законодательства России.
2020-07-09T17:44
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1574129699.jpg?1594305845
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о природоохранном законодательстве а РФ

17:44 09.07.2020
17
20 июля в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную вопросам совершенствования природоохранного законодательства России.
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Участники:
- председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ;
- заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин РУМЯНЦЕВ;
- руководитель секции "Экология и охрана окружающей среды" Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Российского экологического общества Рашид ИСМАИЛОВ.

В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы усиления ответственности органов государственной власти и бизнеса за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, правовые аспекты прогнозирования и предотвращения экологических угроз, в том числе, с учётом выхода из пандемии.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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