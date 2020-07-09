Онлайн-конференция о природоохранном законодательстве а РФ

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Участники:
- председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ;
- заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин РУМЯНЦЕВ;
- руководитель секции "Экология и охрана окружающей среды" Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Российского экологического общества Рашид ИСМАИЛОВ.
В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы усиления ответственности органов государственной власти и бизнеса за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, правовые аспекты прогнозирования и предотвращения экологических угроз, в том числе, с учётом выхода из пандемии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей МАЙОРОВ;
- заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Константин РУМЯНЦЕВ;
- руководитель секции "Экология и охрана окружающей среды" Экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, председатель Российского экологического общества Рашид ИСМАИЛОВ.
В ходе мероприятия будут обсуждаться вопросы усиления ответственности органов государственной власти и бизнеса за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, правовые аспекты прогнозирования и предотвращения экологических угроз, в том числе, с учётом выхода из пандемии.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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