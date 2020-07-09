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Диетолог назвала привычки, которые помогут похудеть
Австралийский диетолог Лианна Уорд дала несколько советов, как получить фигуру мечты и сохранить желаемый вес, передает Daily Mail. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:43
похудение
диета
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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похудение, диета, общество

Диетолог назвала привычки, которые помогут похудеть

17:43 09.07.2020
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CC0 / insightzaoya / Стакан водыСтакан воды
Стакан воды
CC0 / insightzaoya / Стакан воды
Стакан воды. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Австралийский диетолог Лианна Уорд дала несколько советов, как получить фигуру мечты и сохранить желаемый вес, передает Daily Mail.
Уорд посоветовала избавиться от привычки заедать стресс и плохое настроение — взамен она предложила найти себе занятие, например, уйти на прогулку или заняться чтением.
По ее словам, жажду также можно принять за чувство голова. Поэтому Уорд посоветовала перед приемом пищи выпить немного воды.
Кроме того, диетолог посоветовала обратить внимание на овощи — готовить из них салаты или смузи.
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От употребления полуфабрикатов Уорд также настоятельно рекомендовала отказаться или есть их не чаще двух раз в неделю. Кроме того, диетолог посоветовала добавить в рацион авокадо, оливковое масло и орехи.
Принимать пищу, по ее словам, нужно медленно, тщательно пережевывая.

"Попытайтесь осознанно принимать пищу, уделяя внимания тому, что вы едите", — отметила она.

Во время еды не нужно отвлекаться на телевизор, телефон или чтение журналов. Ощущение сытости, по ее словам, наступает через 20 минут.
Диета, как утверждает Уорд, дает лишь 70 процентов успеха похудения, а активный образ жизни — 30 процентов. По ее мнению, в день нужно проходить не менее десяти тысяч шагов, а во время рабочего дня стоит делать небольшую разминку.
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