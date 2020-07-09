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В Сербии при беспорядках пострадали 118 полицейских
При двухдневных беспорядках в Сербии пострадали 118 полицейских, были задержаны 153 человека, сообщил директор полиции страны Владимир Ребич. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:43
александр вучич
сербия
белград (город)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр вучич, сербия, белград (город), в мире

В Сербии при беспорядках пострадали 118 полицейских

17:43 09.07.2020
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© РИА Новости / Александар Джорович / Перейти в фотобанкУчастники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
© РИА Новости / Александар Джорович
Перейти в фотобанк
БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. При двухдневных беспорядках в Сербии пострадали 118 полицейских, были задержаны 153 человека, сообщил директор полиции страны Владимир Ребич.
"За время двухдневных протестов протестующие нанесли травмы 118 сотрудникам полиции, которые получили медицинскую помощь. Граждане были свидетелями насилия не только в Белграде, в Нови-Саде, Нише, Крагуеваце. Такое насилие недопустимо, и полиция предпримет все меры, чтобы остановить насилие на улицах, а нарушители предстанут перед законом", - цитирует Ребича МВД.
Он уточнил, что за два дня задержаны 153 человека.
В ночь на среду, как и в предыдущую, в ряде городов Сербии прошли антиправительственные акции. Протестующие выражали недовольство нынешней эпидемиологической ситуацией в стране и действиями властей по противодействию распространению коронавируса, требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали политику президента Александра Вучича. Вице-мэр Белграда Горан Весич оценил ущерб только от первой ночи беспорядков в 127 тысяч евро.
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