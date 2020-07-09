Экс-мэр Туапсе и его подчиненные пойдут под суд за подлог и взятку

СОЧИ, 9 июл – РИА Новости. Суд рассмотрит дело бывшего мэра Суд рассмотрит дело бывшего мэра Туапсе и его подчиненных, обвиняемых в превышении полномочий, подлоге и взятке, сообщает прокуратура Краснодарского края

В августе 2019 года СК сообщил, что против главы Туапсе Владимира Зверева, в результате действий которого бюджет города недосчитался свыше 23 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 292 (служебный подлог) УК РФ. Также уголовные дела были возбуждены в отношении подчиненных главы города.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Туапсинского городского поселения, а также бывшей начальника отдела земельных и имущественных отношений и начальника управления земельных ресурсов администрации города. В зависимости от роли каждого, они обвиняются в превышении должностных полномочий, служебных подлогах и получении взяток", - сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, в мае 2019 года бизнесмен попросил мэра Туапсе предоставить в аренду участок сроком на 49 лет. Отмечалось, что чиновник знал, что оснований для выделения участка без торгов нет, но издал постановление о его выделении. В постановление также были внесены ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, которые стали основанием для выделения участка. По данным правоохранителей, чиновник 13 июня заключил с местным жителем договор аренды сроком на 49 лет, при этом указал заниженную стоимость арендной платы за год. В начале августа Зверев был арестован.

В конце декабря СУСК РФ по Краснодарскому краю сообщило о возбуждении еще одного уголовного дела в отношении главы Туапсе. По версии следствия, чиновник потребовал от предпринимателя взятку в сумме 1,6 миллиона рублей за предоставление земельного участка в аренду и оказание дальнейшего покровительства. Сообщалось, что мужчина выполнил его требования. По данным СУСК, эти обстоятельства подтверждаются проведенными в ходе расследования следственными действиями, а также материалами оперативников регионального УФСБ. Уголовные дела в отношении чиновника были соединены в одно производство.

Также прокуратура региона сообщает, что в июне 2019 года начальник бюджетного учреждения "Управление земельных ресурсов", договорившись с начальником отдела имущественных и земельных отношений, используя свои служебные полномочия, получил от двух жителей района взятки в размере 200 и 80 тысяч рублей за незаконную подготовку проектов постановлений по утверждению схем земельных участков. В июне 2019 года действия всех обвиняемых были пресечены оперативными сотрудниками УФСБ РФ по Краснодарскому краю.