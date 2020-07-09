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Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:40
коронавирус covid-19
сергей жвачкин
томск
томская область
происшествия
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коронавирус covid-19, сергей жвачкин, томск, томская область, происшествия

Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга

17:40 09.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Томской области Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 9 июл – РИА Новости. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин после скандала с появившимися в интернете фотографиями мешков якобы с телами умерших от коронавируса в одном из моргов Томска уволил главу областного департамента здравоохранения.
"Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по распространению коронавирусной инфекции, принял решение освободить от должности начальника департамента здравоохранения Томской области Александра Холопова", - сообщает в четверг обладминистрация.
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Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ появились фотографии и утверждения о том, что морг городской больницы №3 Томска переполнен телами умерших от COVID-19. Оперштаб заявил, что информация не соответствует действительности, а в мешках была ветошь. Фотография же с телом на полу, по словам и.о. начальника областного паталогоанатомического бюро Павла Горха "возможно, сделана в другом помещении или в другое время". Бюро организовало служебную проверку в отношении фотографий, распространенных в интернете.
"Не хочу подтверждать или опровергать факты, изложенные в интернете в отношении одного из томских моргов. Для этого создана комиссия, которая в ближайшие дни закончит работу. Но у меня уже сегодня есть простые человеческие вопросы: как в закрытое медучреждение могли зайти посторонние люди? Почему там не работает система пропускного режима? Почему никто из чиновников от медицины до сих пор не может внятно объяснить ситуацию?", - привели в пресс-службе слова Жвачкина.
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Губернатор заявил, что решение об отставке главы областного депздрава он принял за "организационный бардак на таком важном объекте" и за "отсутствие надлежащего контроля".
"В суточный срок в медучреждении должен быть установлен жесткий пропускной режим, а в целях недопущения таких ситуаций впредь оборудовать систему видеонаблюдения. Недопустимо, когда посторонние люди оказываются в таких местах, ведут съемки и затем выкладывают фото в интернет. Никому не позволено глумиться над умершими и дискредитировать работу наших медицинских работников", - сказал Жвачкин.
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Коронавирус COVID-19Сергей ЖвачкинТомскТомская областьПроисшествия
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