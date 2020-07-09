Банки рассказали, как мошенники выманивают средства при платежах картой

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В российских банках сообщили об участившихся случаях мошенничества с использованием методов социальной инженерии и фишинговых атак.

Group-IB рассказали, что злоумышленники с начала пандемии значительно активизировались. Как правило, они заманивают пользователей на фейковые сайты онлайн-магазинов, где жертвы оставляют свои платежные данные. Ранее в компаниирассказали, что злоумышленники с начала пандемии значительно активизировались. Как правило, они заманивают пользователей на фейковые сайты онлайн-магазинов, где жертвы оставляют свои платежные данные.

Опрошенные РИА Новости представители кредитных организаций подчеркнули, что методы преступников не новы.

"Меняется, скорее, информационный фон. Причина роста популярности данного вида мошенничества — простота создания и продвижения контента", — отметил вице-президент и директор департамента информационной безопасности банка "Открытие" Илья Сулоев.

Он подчеркнул, что злоумышленникам без особых сложностей удается охватить широкую аудиторию.

Игра на человеческом факторе

По данным Райффайзенбанка , с начала этого года преступники стали активно использовать поддельные веб-страницы. Они вовлекают потенциальных жертв в схемы, связанные с "дешевой покупкой" и возвратом денег за товары.

"После получения данных карт мошенники используют их для оплаты онлайн-покупок, пытаются вывести средства с помощью СardtoСard-перевода или продают. Для того чтобы усыпить бдительность, они используют такие формулировки, как "передали товар в службу доставки", объясняя этим отказ от безопасной сделки на сайте площадки и предлагая провести "безопасный платеж" или "безопасную сделку" через ссылку, присланную в сообщении", — рассказал руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев.

Резкое увеличение числа случаев кибермошенничества также отметили в Газпромбанке . По словам замначальника департамента защиты информации Алексея Плешка, еженедельно около ста клиентов обращаются с жалобами на злоумышленников.

Росбанке обратили внимание, что мошенники регулярно прибегают к разным методам социальной инженерии. Так, иногда они под разными предлогами уговаривают "клиентов" установить программное обеспечение для удаленного управления. С его помощью преступники совершают несанкционированные операции от имени жертвы.

"Также мы фиксировали случаи использования фишинговых страниц для организации мошеннических атак", — отметил директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов.

В пресс-службе ВТБ также подтвердили, что большое количество людей становятся жертвами фишинга, так как многие не соблюдают базовых мер предосторожности. Тем не менее роста мошеннических транзакций такого типа в банке не фиксируют.

"Хотим подчеркнуть, что любые атаки становятся возможными только при нарушении клиентами требований информационной безопасности, поэтому мы постоянно напоминаем нашим клиентам о необходимости их соблюдения", — сообщили в банке.

Директор службы информационной безопасности ПСБ Дмитрий Миклухо рассказал, что злоумышленникам удалось обернуть ситуацию с пандемией себе на пользу.

"Люди старались большинство покупок совершать дистанционно, опасаясь лишний раз выходить из дома. Мошенники пытались воспользоваться этим, играя на человеческом факторе", — объяснил он.

Для предупреждения подобных ситуаций в банке "Дом.РФ" удаляют большое внимание повышению финансовой грамотности клиентов, а также совершенствованию своих технологических систем, сообщил директор розничных продуктов Евгений Шитиков.

В Московском кредитном банке, в свою очередь, рассказали, что используют антифрод — систему, оценивающую подозрительные транзакции. А в Сбербанке , например, есть специальные алгоритмы для выявления подобных мошеннических операций. Организация сотрудничает с платежными системами для выявления и блокировки подобных сайтов.

"В результате количество мошеннических операций, проводимых по данной схеме против наших клиентов, значительно снизилось", — сообщили в пресс-службе банка.

Борьба с двух сторон

Представители кредитных организаций советуют клиентам проявлять бдительность при совершении покупок в Сети, а перед вводом платежных данных внимательно проверять ресурсы.

"Здесь покупателям нужно быть особенно внимательными и следовать базовым правилам: делать покупки в известных интернет-магазинах, на сайтах сетевых ретейлеров, не гоняться за подозрительной дешевизной, не переходить в интернет-магазины по всплывающим рекламным ссылкам, а набирать адрес магазина непосредственно в адресной строке браузера, при оплате обращать внимание, что соединение должно быть защищенным, — посоветовали в ПСБ.

С этим советом согласен вице-президент, директор по безопасности Почта Банка Станислав Павлунин. Также он рекомендовал ни при каких обстоятельствах никому не сообщать персональную информацию, данные карты, а также пароли и СМС-коды.

Кроме того, в Газпромбанке отметили, что из чатов торговых площадок не стоит переходить в мессенджеры. Более того, следует пробивать в интернете номер телефона продавца, чтобы оценить его репутацию.

"Если какие-либо действия <...> в процессе совершения сделок на торговых порталах в интернете вызывают у вас сомнения или непонимание, например требование полной предоплаты товара до получения подтверждения о гарантированной доставке или нежелание продавца выполнять стандарты и условия торговой площадки в угоду стоимости товара, — лучше воздержаться от совершения такой сделки", — сказал представитель кредитной организации.

Директор департамента информационной безопасности МКБ Вячеслав Касимов, в свою очередь, для совершения онлайн-покупок посоветовал завести виртуальную карту и держать на ней необходимый минимальный лимит.