В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 18 666

"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 195 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 18 666. Всего 11 936 человек были вылечены, а 624 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.