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Распространение нового коронавируса
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В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 18 666
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 195, до 18 666, всего умерли 624 человека, сообщила пресс-служба министерства... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:38
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 18 666

17:38 09.07.2020
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© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 195, до 18 666, всего умерли 624 человека, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения.
Ранее власти Молдавии сообщили о 18 441 зарегистрированном случае коронавируса, 614 из которых стали летальными.
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"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 195 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 18 666. Всего 11 936 человек были вылечены, а 624 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 15 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
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