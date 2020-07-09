https://ria.ru/20200709/1574129192.html
Комиссия Госдумы выявила более 200 фейков о поправках в Конституцию
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства выявила более 200 фейковых сообщений о поправках в конституцию, материалы направлены в генпрокуратуру,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:36
2020-07-09T22:27
голосование по поправкам в конституцию
василий пискарев
конституция рф
госдума рф
общество
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https://ria.ru/20200708/1574052619.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, конституция рф, госдума рф, общество