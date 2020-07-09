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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200709/1574129192.html
Комиссия Госдумы выявила более 200 фейков о поправках в Конституцию
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства выявила более 200 фейковых сообщений о поправках в конституцию, материалы направлены в генпрокуратуру,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:27
голосование по поправкам в конституцию
василий пискарев
конституция рф
госдума рф
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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василий пискарев, конституция рф, госдума рф, общество

Комиссия Госдумы выявила более 200 фейков о поправках в Конституцию

17:36 09.07.2020 (обновлено: 22:27 09.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства выявила более 200 фейковых сообщений о поправках в конституцию, материалы направлены в генпрокуратуру, сообщил глава комиссии, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"За период с 3 июня по 1 июля зарубежными информационными ресурсами на российскую аудиторию распространено более 200 фейковых... сообщений по теме поправок в конституцию. Все это подтверждается нашими данными", - сказал Пискарев.
Все материалы направлены для оценки в Генеральную прокуратуру, сообщил парламентарий.
Комиссия на заседании в четверг обсуждает факты вмешательства в голосование по Конституции РФ и меры реагирования на фейки зарубежных СМИ о ситуации с коронавирусом в России.
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Голосование по поправкам в КонституциюВасилий ПискаревКонституция РФГосдума РФОбщество
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