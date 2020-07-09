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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200709/1574129144.html
В ГД отметили рост зарубежного финансирования НКО во время голосования
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ получила информацию об увеличении зарубежного финансирования российских НКО на 20%, РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:35
голосование по поправкам в конституцию
василий пискарев
госдума рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564067477_0:46:3321:1914_1400x0_80_0_0_dba1039a6f3a992d3abaf4de9bf3536d.jpg
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РИА Новости
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353
60
василий пискарев, госдума рф, политика

В ГД отметили рост зарубежного финансирования НКО во время голосования

17:35 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела РФ получила информацию об увеличении зарубежного финансирования российских НКО на 20%, что дает основания полагать о поставленной задаче проявить максимальную активность по срыву общероссийского голосования по поправкам в конституцию, сообщил глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Нами получена информация об увеличении зарубежного финансирования российских НКО на 20%, то есть есть основания полагать, что была поставлена задача проявить максимальную активность по срыву голосования", - сказал Пискарев на заседании комиссии.
Комиссия на заседании в четверг обсуждает факты вмешательства в голосование по Конституции РФ и меры реагирования на фейки зарубежных СМИ о ситуации с коронавирусом в России.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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Голосование по поправкам в КонституциюВасилий ПискаревГосдума РФПолитика
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