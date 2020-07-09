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Орнитологи использовали метод "кукушки" для спасения аистов
Аистенка нашли выпавшим из гнезда. Он был истощен, и весил всего 5,5 килограмма. Обычно выхаживать таких птенцов приходится самостоятельно. Это длительный и трудоемкий процесс. В этом году решили попробовать новый метод, который позаимствовали у кукушки: подселить птенца к новой семье. Если птенец приживется, этот метод поставят на поток.
2020-07-09T20:35
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Орнитологи использовали метод "кукушки" для спасения аистов
Аистенка нашли выпавшим из гнезда. Он был истощен, и весил всего 5,5 кг. Обычно выхаживать таких птенцов приходится самостоятельно. Это длительный и трудоемкий процесс. В этом году решили попробовать новый метод, который позаимствовали у кукушки – подселить птенца к новой семье. Если птенец приживется, этот метод поставят на поток.
2020-07-09T17:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
видео, новости - экология, аистенок, видео
Орнитологи использовали метод "кукушки" для спасения аистов
Аистенка нашли выпавшим из гнезда. Он был истощен, и весил всего 5,5 килограмма. Обычно выхаживать таких птенцов приходится самостоятельно. Это длительный и трудоемкий процесс. В этом году решили попробовать новый метод, который позаимствовали у кукушки: подселить птенца к новой семье. Если птенец приживется, этот метод поставят на поток.
2020-07-09T17:34
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PT0M59S

Орнитологи использовали метод "кукушки" для спасения аистов

17:34 09.07.2020 (обновлено: 20:35 09.07.2020)
559
Аистенка нашли выпавшим из гнезда. Он был истощен, и весил всего 5,5 килограмма. Обычно выхаживать таких птенцов приходится самостоятельно. Это длительный и трудоемкий процесс. В этом году решили попробовать новый метод, который позаимствовали у кукушки: подселить птенца к новой семье. Если птенец приживется, этот метод поставят на поток.
6400101
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Аистенок
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