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Орнитологи использовали метод "кукушки" для спасения аистов
Аистенка нашли выпавшим из гнезда. Он был истощен, и весил всего 5,5 килограмма. Обычно выхаживать таких птенцов приходится самостоятельно. Это длительный и трудоемкий процесс. В этом году решили попробовать новый метод, который позаимствовали у кукушки: подселить птенца к новой семье.
Если птенец приживется, этот метод поставят на поток.
Орнитологи использовали метод "кукушки" для спасения аистов
Аистенка нашли выпавшим из гнезда. Он был истощен, и весил всего 5,5 кг. Обычно выхаживать таких птенцов приходится самостоятельно. Это длительный и трудоемкий процесс. В этом году решили попробовать новый метод, который позаимствовали у кукушки – подселить птенца к новой семье.
Если птенец приживется, этот метод поставят на поток.
Орнитологи использовали метод "кукушки" для спасения аистов
Аистенка нашли выпавшим из гнезда. Он был истощен, и весил всего 5,5 килограмма. Обычно выхаживать таких птенцов приходится самостоятельно. Это длительный и трудоемкий процесс. В этом году решили попробовать новый метод, который позаимствовали у кукушки: подселить птенца к новой семье.
Если птенец приживется, этот метод поставят на поток.
2020-07-09T17:34
true
PT0M59S
Орнитологи использовали метод "кукушки" для спасения аистов
Аистенка нашли выпавшим из гнезда. Он был истощен, и весил всего 5,5 килограмма. Обычно выхаживать таких птенцов приходится самостоятельно. Это длительный и трудоемкий процесс. В этом году решили попробовать новый метод, который позаимствовали у кукушки: подселить птенца к новой семье.
Если птенец приживется, этот метод поставят на поток.
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