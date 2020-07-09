Небензя сообщил, когда состоится очное заседание Совбеза ООН

"В ближайшие дни, скорее всего в начале следующей недели мы планируем провести первое очное заседание совета. Оно будет иметь несколько другую картинку, будет проходить не в зале Совета Безопасности, а в зале экономического и социального совета, он больше размером и дает больше возможности для социального дистанцирования",- сказал Небензя в открытом онлайн-интервью.