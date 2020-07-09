Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574129072.html
Небензя сообщил, когда состоится очное заседание Совбеза ООН
Первое после пандемии коронавируса очное заседание Совета Безопасности ООН намечено на следующую неделю, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
василий небензя
совет безопасности оон
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:97:2048:1249_1400x0_80_0_0_b947a54060105f8f3af140ab0e375a62.jpg
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:97:2048:1249_1400x0_80_0_0_b947a54060105f8f3af140ab0e375a62.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_0:103:2048:1639_1400x0_80_0_0_e071ead1d72f321ab7abd132d7f0f67c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564483505_126:42:1945:1861_1400x0_80_0_0_4e8ddd6dd042491bba4a2763c1bacc21.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, василий небензя, совет безопасности оон, оон, в мире

Небензя сообщил, когда состоится очное заседание Совбеза ООН

17:33 09.07.2020
161
© РИА Новости / Сергей ГунеевЗаместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Первое после пандемии коронавируса очное заседание Совета Безопасности ООН намечено на следующую неделю, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя.
"В ближайшие дни, скорее всего в начале следующей недели мы планируем провести первое очное заседание совета. Оно будет иметь несколько другую картинку, будет проходить не в зале Совета Безопасности, а в зале экономического и социального совета, он больше размером и дает больше возможности для социального дистанцирования",- сказал Небензя в открытом онлайн-интервью.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВасилий НебензяСовет Безопасности ООНООНВ мире
Рекомендуем
Последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе
Генпрокуратура оценит работу чиновников после прорыва дамбы в Рузе
Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
В ГД отметили рост зарубежного финансирования НКО во время голосования
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Небензя оценил перспективы проведения саммита "пятерки" Совбеза ООН
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В партии Порошенко прокомментировали записи "переговоров с Путиным"
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Комиссия Госдумы выявила более 200 фейков о поправках в Конституцию
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 18 666
Машина скорой помощи
В ивановском интернате для престарелых выявили очаг COVID-19
Архангельск
Врио главы Архангельской области не намерен отказываться от слияния с НАО
Медицинский работник
В Саратовской области рассказали о ситуации с COVID-19
Участники протестов и полицейские в Белграде после введения комендантского часа
В Сербии при беспорядках пострадали 118 полицейских
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин
Томский губернатор уволил главу депздрава из-за фото из местного морга
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Боррель оценил борьбу с коронавирусом в Евросоюзе
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
США пригласят Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Глава города Туапсе Владимир Зверев
Экс-мэр Туапсе и его подчиненные пойдут под суд за подлог и взятку
Вид на город София, Болгария
В Болгарии задержали двоих советников президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния