https://ria.ru/20200709/1574129072.html
Небензя сообщил, когда состоится очное заседание Совбеза ООН
Первое после пандемии коронавируса очное заседание Совета Безопасности ООН намечено на следующую неделю, заявил постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:33
2020-07-09T17:33
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
василий небензя
совет безопасности оон
оон
в мире
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1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, василий небензя, совет безопасности оон, оон, в мире