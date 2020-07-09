Генпрокуратура оценит работу чиновников после прорыва дамбы в Рузе

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход проверки и восстановления прав граждан в связи с прорывом дамбы в подмосковной Рузе, сообщает пресс-служба ведомства.
Вечером 8 июля в результате сильных дождей в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Подтопленными оказались 60 приусадебных участков. Пострадали пять частных домов. С места ЧП были эвакуированы 52 человека, в том числе семь детей. Из-за прорыва дамбы была разрушена одна полоса дороги по Волоколамскому шоссе.
"Генеральной прокуратурой Российской Федерации обеспечен контроль за устранением нарушений закона вследствие прорыва дамбы в Рузском городском округе. Прокуроры оценят соблюдение законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проконтролируют восстановление имущественных прав граждан", - говорится в сообщении
Подчеркивается, что при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, а также "дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов исполнительной власти региона и местного самоуправления".