Генпрокуратура оценит работу чиновников после прорыва дамбы в Рузе

Вечером 8 июля в результате сильных дождей в городском округе Руза произошел прорыв дамбы. Подтопленными оказались 60 приусадебных участков. Пострадали пять частных домов. С места ЧП были эвакуированы 52 человека, в том числе семь детей. Из-за прорыва дамбы была разрушена одна полоса дороги по Волоколамскому шоссе.