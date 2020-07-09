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В ивановском интернате для престарелых выявили очаг COVID-19
Более 30 человек заболели COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области, сообщил журналистам директор департамента... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:29
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ивановская область, общество

В ивановском интернате для престарелых выявили очаг COVID-19

17:31 09.07.2020 (обновлено: 22:29 09.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Более 30 человек заболели COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области, сообщил журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По словам Фокина, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлен 31 случай COVID-19.
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"Один человек госпитализирован, остальные чувствуют себя удовлетворительно, температура есть у 12 человек. Проводим тестирование сотрудников и проживающих. Ситуация в интернате полностью контролируется", - сказал Фокин.
По данным облправительства, в интернате три корпуса и 447 проживающих, случаи заболевания выявлены только в одном из корпусов, на первом этаже. Сейчас этот корпус переведен в режим работы обсерватора, в нем находятся 217 человек.
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"Роспотребнадзор проводит эпидрасследование, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что "нулевым пациентом" стал кто-то из сотрудников, поскольку это учреждение закрытого типа", - заявил Фокин.
Всего в Ивановской области зарегистрировано 5304 случая COVID-19. К настоящему моменту выздоровел 3331 пациент, скончались 53.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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