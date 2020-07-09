В ивановском интернате для престарелых выявили очаг COVID-19

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Более 30 человек заболели Более 30 человек заболели COVID-19 в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов в Ивановской области , сообщил журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

По словам Фокина, в Пучежском доме-интернате для престарелых и инвалидов выявлен 31 случай COVID-19.

"Один человек госпитализирован, остальные чувствуют себя удовлетворительно, температура есть у 12 человек. Проводим тестирование сотрудников и проживающих. Ситуация в интернате полностью контролируется", - сказал Фокин.

По данным облправительства, в интернате три корпуса и 447 проживающих, случаи заболевания выявлены только в одном из корпусов, на первом этаже. Сейчас этот корпус переведен в режим работы обсерватора, в нем находятся 217 человек.

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование, с высокой долей вероятности можно говорить о том, что "нулевым пациентом" стал кто-то из сотрудников, поскольку это учреждение закрытого типа", - заявил Фокин.

Всего в Ивановской области зарегистрировано 5304 случая COVID-19. К настоящему моменту выздоровел 3331 пациент, скончались 53.