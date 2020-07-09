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Новости Подмосковья
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Центр реабилитации для переболевших COVID-19 детей открылся в Химках
Центр реабилитации для детей Подмосковья, переболевших коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой форме, открылся в городском округе Химки, сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:28
новости подмосковья
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Центр реабилитации для переболевших COVID-19 детей открылся в Химках

17:28 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИнформационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки
Информационный дорожный знак на Ленинградском шоссе на въезде в город Химки
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Центр реабилитации для детей Подмосковья, переболевших коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой форме, открылся в городском округе Химки, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Центр был перепрофилирован из санаторного отделения Детского клинического многопрофильного центра Московской области, который ранее специализировался на бронхолегочных заболеваниях.
"Дети Подмосковья, переболевшие коронавирусом в тяжелой и средней формах, бесплатно проходят уникальный для Центрального федерального округа лечебно-восстановительный комплекс. Комплексный подход позволяет избежать осложнений после перенесенного заболевания и восстановить иммунитет", - приводятся слова заместителя министра здравоохранения Светлана Лазарева.
Она добавила, что для получения направления на лечение необходимо обратиться к педиатру в поликлинике по месту прикрепления. По решению врача путевку могут получить дети в сопровождении одного из родителей.
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6 июля, 14:57Новости Подмосковья
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