Центр реабилитации для переболевших COVID-19 детей открылся в Химках

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Центр реабилитации для детей Подмосковья, переболевших коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой форме, открылся в городском округе Химки, сообщает пресс-служба областного Минздрава.
Центр был перепрофилирован из санаторного отделения Детского клинического многопрофильного центра Московской области, который ранее специализировался на бронхолегочных заболеваниях.
"Дети Подмосковья, переболевшие коронавирусом в тяжелой и средней формах, бесплатно проходят уникальный для Центрального федерального округа лечебно-восстановительный комплекс. Комплексный подход позволяет избежать осложнений после перенесенного заболевания и восстановить иммунитет", - приводятся слова заместителя министра здравоохранения Светлана Лазарева.
Она добавила, что для получения направления на лечение необходимо обратиться к педиатру в поликлинике по месту прикрепления. По решению врача путевку могут получить дети в сопровождении одного из родителей.