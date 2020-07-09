Центр реабилитации для переболевших COVID-19 детей открылся в Химках

Центр был перепрофилирован из санаторного отделения Детского клинического многопрофильного центра Московской области, который ранее специализировался на бронхолегочных заболеваниях.

"Дети Подмосковья, переболевшие коронавирусом в тяжелой и средней формах, бесплатно проходят уникальный для Центрального федерального округа лечебно-восстановительный комплекс. Комплексный подход позволяет избежать осложнений после перенесенного заболевания и восстановить иммунитет", - приводятся слова заместителя министра здравоохранения Светлана Лазарева.

Она добавила, что для получения направления на лечение необходимо обратиться к педиатру в поликлинике по месту прикрепления. По решению врача путевку могут получить дети в сопровождении одного из родителей.