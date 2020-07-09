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В Саратовской области рассказали о ситуации с COVID-19
Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 181, сообщила замминистра здравоохранения региона... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:28
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, саратовская область, общество

В Саратовской области рассказали о ситуации с COVID-19

17:28 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник. Архивное фото
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 181, сообщила замминистра здравоохранения региона Асят Выкова.
Всего в регионе лабораторно подтвержден 7325 случай заражения коронавирусом, умерли 47 пациентов, выздоровели 4044. По данным минздрава области на 2 июля, в тяжелом состоянии находились 243 пациента с COVID-19, в том числе 68 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"На ИВЛ 69 больных, 112 - на кислородной поддержке", - сказала Выкова на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Она отметила, что в стационарах области находятся 1137 пациентов с коронавирусом, еще 1647 получают лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
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