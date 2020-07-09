В Саратовской области рассказали о ситуации с COVID-19

Всего в регионе лабораторно подтвержден 7325 случай заражения коронавирусом, умерли 47 пациентов, выздоровели 4044. По данным минздрава области на 2 июля, в тяжелом состоянии находились 243 пациента с COVID-19, в том числе 68 на аппаратах искусственной вентиляции легких.