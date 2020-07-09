В Саратовской области рассказали о ситуации с COVID-19

САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пациентов с коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии, в Саратовской области снизилось до 181, сообщила замминистра здравоохранения региона Асят Выкова.
Всего в регионе лабораторно подтвержден 7325 случай заражения коронавирусом, умерли 47 пациентов, выздоровели 4044. По данным минздрава области на 2 июля, в тяжелом состоянии находились 243 пациента с COVID-19, в том числе 68 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
"На ИВЛ 69 больных, 112 - на кислородной поддержке", - сказала Выкова на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Она отметила, что в стационарах области находятся 1137 пациентов с коронавирусом, еще 1647 получают лечение амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.