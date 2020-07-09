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Кабмин принял постановление о грантах для компаний-лидеров в IT-сфере
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что компаниям-лидерам в сфере IT будут предоставлять гранты, в этом году из-за эпидемии коронавируса... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:09
михаил мишустин
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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михаил мишустин, экономика

Кабмин принял постановление о грантах для компаний-лидеров в IT-сфере

17:27 09.07.2020 (обновлено: 18:09 09.07.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что компаниям-лидерам в сфере IT будут предоставлять гранты, в этом году из-за эпидемии коронавируса предоставлено право покрыть ими 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов, соответствующее постановление кабмин уже принял.
"Российским IT-компаниям-лидерам планируется предоставлять гранты на новые разработки в размере до четверти миллиарда рублей в год, но не более 50% расходов таких компаний", - сообщил Мишустин в четверг в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.
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Однако он уточнил, что в этом году - из-за пандемии COVID-19 - гранты могут покрыть 80% расходов на разработку и выпуск новых продуктов. "Соответствующее, кстати, постановление правительства уже подписано", - заявил премьер.
Глава кабмина отметил, что в августе начнется отбор претендентов на эти гранты. Это, по его словам, будет стимулировать ускоренный вывод новых продуктов или новых версий на рынок.
"На эти цели в рамках национальной программы "цифровая экономика" предусмотрено уже сегодня 20 миллиардов рублей до 2024 года", - указал Мишустин.
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Он уточнил, что предусмотрено также выделение грантов стартапам на разработку прототипов новых продуктов и их вывод на рынок. "Будут реализованы различные программы акселерации и поддержки технологических компаний, которые разрабатывают решения в области искусственного интеллекта, в области больших данных, интернета вещей, блокчейна - всех технологий, о которых мы слышим сегодня", - пообещал глава правительства.
Мишустин пояснил, что гранты будут выделяться с учетом перспектив и потребностей рынка в рамках государственных и отраслевых программ, цифровой трансформации.
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