Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574128562.html
Механизмы оценки рейтинга качества жизни опробуют в пилотных регионах
Механизмы оценки рейтинга качества жизни в субъектах РФ в течение ближайших месяцев будут отработаны в пилотных регионах, первые итоги внедрения новых подходов... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:27
владимир путин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39720/96/397209613_0:312:3001:2000_1400x0_80_0_0_15360603275daccbe07b74894c231f5a.jpg
https://ria.ru/20200709/1574127778.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39720/96/397209613_0:312:3001:2000_1400x0_80_0_0_15360603275daccbe07b74894c231f5a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/39720/96/397209613_0:0:2667:2000_1400x0_80_0_0_39bba6d5323832eadbb8daf5cf376fd5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39720/96/397209613_283:0:2283:2000_1400x0_80_0_0_0b524f19c3f272a89501a0994106f769.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, экономика

Механизмы оценки рейтинга качества жизни опробуют в пилотных регионах

17:27 09.07.2020
138
© РИА Новости / Александр Легкий / Перейти в фотобанкВиды Саратова
Виды Саратова
© РИА Новости / Александр Легкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Механизмы оценки рейтинга качества жизни в субъектах РФ в течение ближайших месяцев будут отработаны в пилотных регионах, первые итоги внедрения новых подходов подведут уже в конце текущего года с тем, чтобы в 2021 году начать их распространение по всей стране, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все механизмы оценки рейтинга качества жизни, реализации национальной социальной инициативы, о которых мы говорили в том числе сегодня, предлагаю в течение ближайших месяцев отработать в пилотных регионах, а коллеги-губернаторы уже подтвердили в ходе сегодняшнего нашего разговора свою готовность включиться в работу", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Он выразил уверенность в том, что все руководители регионов примут активное участие в этой работе.
"Первые итоги внедрения новых подходов обсудим уже в конце текущего года, чтобы в 2021 начать распространение таких практик по всей стране", - добавил президент.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Вчера, 17:17
Путин назвал условия обеспечения технологического прорыва
020004
Обсудить 0
Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Мишустин объяснил, почему Россия должна быть лидером в сфере IT-индустрии
Медицинский работник
В Саратовской области рассказали о ситуации с COVID-19
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
В партии Порошенко прокомментировали записи "переговоров с Путиным"
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя сообщил, когда состоится очное заседание Совбеза ООН
Последствия прорыва дамбы в подмосковной Рузе
Генпрокуратура оценит работу чиновников после прорыва дамбы в Рузе
Машина скорой помощи
В ивановском интернате для престарелых выявили очаг COVID-19
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Комиссия Госдумы выявила более 200 фейков о поправках в Конституцию
Председатель комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев
В ГД отметили рост зарубежного финансирования НКО во время голосования
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом достигло 18 666
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 64,4 тысячи
Глава города Туапсе Владимир Зверев
Экс-мэр Туапсе и его подчиненные пойдут под суд за подлог и взятку
Стакан воды
Диетолог назвала привычки, которые помогут похудеть
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Путин назвал условия обеспечения технологического прорыва
Организация питания в школах
Госдума запросит сведения о проблемах со школьным питанием в регионах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
Путин призвал сделать Национальный рейтинг барометром запросов бизнеса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния