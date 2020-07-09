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Механизмы оценки рейтинга качества жизни опробуют в пилотных регионах
Механизмы оценки рейтинга качества жизни в субъектах РФ в течение ближайших месяцев будут отработаны в пилотных регионах, первые итоги внедрения новых подходов... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:27
2020-07-09T17:27
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости.
Механизмы оценки рейтинга качества жизни в субъектах РФ в течение ближайших месяцев будут отработаны в пилотных регионах, первые итоги внедрения новых подходов подведут уже в конце текущего года с тем, чтобы в 2021 году начать их распространение по всей стране, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Все механизмы оценки рейтинга качества жизни, реализации национальной социальной инициативы, о которых мы говорили в том числе сегодня, предлагаю в течение ближайших месяцев отработать в пилотных регионах, а коллеги-губернаторы уже подтвердили в ходе сегодняшнего нашего разговора свою готовность включиться в работу", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Он выразил уверенность в том, что все руководители регионов примут активное участие в этой работе.
"Первые итоги внедрения новых подходов обсудим уже в конце текущего года, чтобы в 2021 начать распространение таких практик по всей стране", - добавил президент.