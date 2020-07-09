Механизмы оценки рейтинга качества жизни опробуют в пилотных регионах

"Все механизмы оценки рейтинга качества жизни, реализации национальной социальной инициативы, о которых мы говорили в том числе сегодня, предлагаю в течение ближайших месяцев отработать в пилотных регионах, а коллеги-губернаторы уже подтвердили в ходе сегодняшнего нашего разговора свою готовность включиться в работу", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.