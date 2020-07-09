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В партии Порошенко прокомментировали записи "переговоров с Путиным"
Пресс-служба партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко назвала фейком и "тщательно скомпилированным фальсификатом"... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:23
россия
европейская солидарность
петр порошенко
верховная рада украины
джо байден
владимир путин
украина
в мире
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353
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россия, европейская солидарность, петр порошенко, верховная рада украины, джо байден, владимир путин, украина, в мире

В партии Порошенко прокомментировали записи "переговоров с Путиным"

17:23 09.07.2020
2401
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЛидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
Лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко во время выступления в штабе партии в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 9 июл - РИА Новости. Пресс-служба партии "Европейская солидарность" бывшего президента Украины Петра Порошенко назвала фейком и "тщательно скомпилированным фальсификатом" опубликованные внефракционным депутатом Верховной рады Андреем Деркачом разговоры якобы бывшего украинского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным, а также бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
Деркач в четверг обнародовал аудиозапись телефонного разговора якобы Порошенко с Путиным от 30 апреля 2016 году, в которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу, и то, как бывшему украинскому президенту работается на посту.
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:04
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
"Разговор" с Путиным... Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", - цитирует сообщение пресс-службы издание "Украинская правда".
Деркач в четверг также обнародовал третью часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали диверсии в Крыму.
Ранее Деркач обнародовал две части записей якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам. Госбюро расследований вызывало Порошенко на допрос, однако он не явился. Позже Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что по делу о прослушке разговоров Порошенко с Байденом назначена экспертиза.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Вчера, 15:59
Аксенов прокомментировал запись якобы разговора Порошенко и Байдена
0521005
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РоссияЕвропейская солидарностьПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныДжо БайденВладимир ПутинУкраинаВ мире
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