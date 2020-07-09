В партии Порошенко прокомментировали записи "переговоров с Путиным"

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Деркач в четверг также обнародовал третью часть аудиозаписей телефонных разговоров якобы украинского экс-президента Петра Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом в 2016 году, в которых они обсуждали диверсии в Крыму.