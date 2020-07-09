Мишустин объяснил, почему Россия должна быть лидером в сфере IT-индустрии

"Уже очевидно, что следование за лидерами цифровизации приводит страны к новой такой - цифровой, если хотите - зависимости. Россия не может себе позволить занять место среди ведомых стран, а значит, у нас нет выбора: мы должны идти вперед и, конечно, быть в этом смысле лидерами", - сказал Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.