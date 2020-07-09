https://ria.ru/20200709/1574128199.html
Мишустин объяснил, почему Россия должна быть лидером в сфере IT-индустрии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия не может позволить себе быть "ведомой" в сфере IT-технологий, выбора нет - надо быть лидерами в РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:23
2020-07-09T17:23
россия
михаил мишустин
технологии
экономика
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https://ria.ru/20200709/1574122795.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574127864_0:56:2562:1497_1400x0_80_0_0_520a3ab961c45a81ed118091c01d6311.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, технологии, экономика