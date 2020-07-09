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Мишустин объяснил, почему Россия должна быть лидером в сфере IT-индустрии
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия не может позволить себе быть "ведомой" в сфере IT-технологий, выбора нет - надо быть лидерами в РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:23
россия
михаил мишустин
технологии
экономика
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РИА Новости
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353
60
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россия, михаил мишустин, технологии, экономика

Мишустин объяснил, почему Россия должна быть лидером в сфере IT-индустрии

17:23 09.07.2020
498
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
КАЗАНЬ, 9 июл - РИА Новости. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия не может позволить себе быть "ведомой" в сфере IT-технологий, выбора нет - надо быть лидерами в этой области.
"Уже очевидно, что следование за лидерами цифровизации приводит страны к новой такой - цифровой, если хотите - зависимости. Россия не может себе позволить занять место среди ведомых стран, а значит, у нас нет выбора: мы должны идти вперед и, конечно, быть в этом смысле лидерами", - сказал Мишустин в ходе панельной дискуссии с представителями IT-индустрии.
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РоссияМихаил МишустинТехнологииЭкономика
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