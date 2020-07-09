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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574128168.html
В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 64,4 тысячи
Число официально зарегистрированных заболевших с новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 187 до 64,4 тысячи, умерли еще шесть человек, всего с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:23
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр лукашенко, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 64,4 тысячи

17:23 09.07.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоМашина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото
МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных заболевших с новым коронавирусом в Белоруссии за сутки выросло на 187 до 64,4 тысячи, умерли еще шесть человек, всего с начала пандемии скончались 449 пациентов, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
По данным на среду, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 64224, всего скончались 443 пациента. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования в стране за сутки достигал 973, но в последнее время выявляется менее 300 новых случаев за день. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.
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"Зарегистрированы 64411 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 1099571 тест", - говорится в сообщении.
Также в минздраве добавили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 449 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
"В Беларуси на 9 июля выздоровели и выписаны 53609 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - проинформировали в пресс-службе. Это на 755 больше, чем днем ранее.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоАлександр ЛукашенкоВОЗБелоруссияВ мире
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