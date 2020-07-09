В Белоруссии число заразившихся коронавирусом достигло 64,4 тысячи

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске. Архивное фото

Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко Машина скорой медицинской помощи у въезда на территорию Городской клинической инфекционной больницы в Минске

МИНСК, 9 июл - РИА Новости. Число официально зарегистрированных заболевших с новым Число официально зарегистрированных заболевших с новым коронавирусом Белоруссии за сутки выросло на 187 до 64,4 тысячи, умерли еще шесть человек, всего с начала пандемии скончались 449 пациентов, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.

По данным на среду, число официально зарегистрированных случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 64224, всего скончались 443 пациента. Ранее максимальный прирост случаев инфицирования в стране за сутки достигал 973, но в последнее время выявляется менее 300 новых случаев за день. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что республика уже одержала победу над коронавирусной инфекцией, хотя по-прежнему не снижает градус борьбы с ней.

"Зарегистрированы 64411 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведен 1099571 тест", - говорится в сообщении.

Также в минздраве добавили, что "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 449 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

"В Беларуси на 9 июля выздоровели и выписаны 53609 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19", - проинформировали в пресс-службе. Это на 755 больше, чем днем ранее.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.