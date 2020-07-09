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Ученые обнаружили 28 нейтрализующих коронавирус антител
Группе ученых из университетской клиники в Кельне и немецкого центра исследования инфекций удалось выделить 28 антител, которые с большой вероятностью могут... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:56
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, открытия - риа наука, кельн, шанхай, израиль

Ученые обнаружили 28 нейтрализующих коронавирус антител

17:21 09.07.2020 (обновлено: 17:56 09.07.2020)
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© Depositphotos / ralwelКоронавирус
Коронавирус
© Depositphotos / ralwel
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Группе ученых из университетской клиники в Кельне и немецкого центра исследования инфекций удалось выделить 28 антител, которые с большой вероятностью могут нейтрализовать коронавирус.
"Мы планировали детальней изучить иммунный ответ организма на инфекцию и вместе с тем найти антитела, которые можно будет использовать при лечении COVID-19", — приводятся слова руководителя проекта Флориана Кляйна в пресс-релизе.
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Ученые сделали шокирующий вывод об антителах у переболевших COVID
По словам специалиста, обнаруженные исследователями антитела связываются с белком патогена и препятствуют проникновению вируса в здоровые клетки.
Вместе с израильскими коллегами немецкие ученые изучили более четырех тысяч специфических B-клеток крови, взятой у 12 переболевших COVID-19 пациентов. В результате исследователи частично расшифровали механизм образования антител, реконструировали их в лаборатории и проверили эффективность этих белков в борьбе с коронавирусом.
Сейчас специалисты продолжают изучать характеристики антител совместно с фармацевтической компанией Boehringer Ingelheim. Предполагается, что клинические исследования могут начаться уже в этом году. Ученые допускают, что нейтрализующие вирус антитела действуют несколько недель и в этот период способны защищать человека от заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыОткрытия - РИА НаукаКельнШанхайИзраиль
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