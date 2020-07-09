Путин в понедельник проведет совещание с правительством по нацпроектам

"Планируется на понедельник", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет мероприятие.

Ранее Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив сам сообщил, что в ближайшее время с правительством обсудит реализацию нацпроектов.