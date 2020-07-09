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Путин в понедельник проведет совещание с правительством по нацпроектам
Совещание по национальным проектам с участием членов кабмина у президента России Владимира Путина запланировано на понедельник, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:26
дмитрий песков
владимир путин
политика
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353
60
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60
дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин в понедельник проведет совещание с правительством по нацпроектам

17:20 09.07.2020 (обновлено: 17:26 09.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Совещание по национальным проектам с участием членов кабмина у президента России Владимира Путина запланировано на понедельник, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Планируется на понедельник", - сказал Песков, отвечая на вопрос, когда пройдет мероприятие.
Ранее Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив сам сообщил, что в ближайшее время с правительством обсудит реализацию нацпроектов.
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Дмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
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