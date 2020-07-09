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Калининградские детсады начнут работать с 50% загрузкой
Калининградские детские сады начнут с 13 июля работать не в режиме дежурных групп, а в полном формате, но с 50-процентной загрузкой, сообщил журналистам... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Калининградские детсады начнут работать с 50% загрузкой

17:19 09.07.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкДезинфекция всех поверхностей в детском саду №15 в Иванове
Дезинфекция всех поверхностей в детском саду №15 в Иванове
© РИА Новости / Варвара Гертье
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КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Калининградские детские сады начнут с 13 июля работать не в режиме дежурных групп, а в полном формате, но с 50-процентной загрузкой, сообщил журналистам губернатор Антон Алиханов.
В марте детсады региона из-за ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, были закрыты, работали только дежурные группы в некоторых дошкольных учреждениях. После отмены режима самоизоляции 12 мая количество дежурных групп постоянно увеличивалось.
"С понедельника они будут работать в режиме 50-процентной загрузки — это уже не дежурные группы, а обычные. Если в течение недели мы видим нормальную эпидситуацию, они могут вернуться в нормальный режим со 100-процентной загрузкой. Будем надеяться, что так и будет", - сказал Алиханов.
Ранее калининградские власти решили протестировать на коронавирус всех сотрудников детсадов, находившихся в вынужденном отпуске из-за пандемии, а также работников оздоровительных лагерей в Калининградской области, которые собираются приступить к работе.
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"Мы немного затянули открытие детсадов, это обусловлено тем, что мы делали тесты на коронавирус. Это совершенно правильный шаг, потому что, к сожалению, есть в том числе и руководители таких учреждений и летних лагерей, у которых выявляется коронавирус. Предварительно делая тесты, мы ограждаем детей от возможности заразиться. Сейчас большое количество детсадов получили на руки эти тесты, они возвращаются к работе", - добавил губернатор.
По данным оперштаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 9 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 98,7 тысячи человек. Выявлено 2578 случаев заражения (14 — за сутки), 1768 человек выздоровели (23 за последние сутки), скончался 41 человек. Под медицинским наблюдением находятся 470 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Антон АлихановКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКалининградская областьОбщество
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