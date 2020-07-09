https://ria.ru/20200709/1574127778.html
Путин назвал условия обеспечения технологического прорыва
Технологический прорыв в РФ удастся обеспечить, если передовые решения будут повышать эффективность компаний, открывать новые сферы для приложения труда людей,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:17
2020-07-09T17:17
владимир путин
экономика
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https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574115943_0:190:3076:1920_1400x0_80_0_0_76be26603c5cc3c323b501742a9385be.jpg
https://ria.ru/20200709/1574127257.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574115943_0:190:3076:1920_1400x0_80_0_0_76be26603c5cc3c323b501742a9385be.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика