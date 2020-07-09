Путин назвал условия обеспечения технологического прорыва

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технологический прорыв в РФ удастся обеспечить, если передовые решения будут повышать эффективность компаний, открывать новые сферы для приложения труда людей, и будут использоваться в повседневной жизни граждан в любом населенном пункте.