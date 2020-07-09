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Путин назвал условия обеспечения технологического прорыва
Технологический прорыв в РФ удастся обеспечить, если передовые решения будут повышать эффективность компаний, открывать новые сферы для приложения труда людей,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:17
владимир путин
экономика
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, экономика

Путин назвал условия обеспечения технологического прорыва

17:17 09.07.2020
1082
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Технологический прорыв в РФ удастся обеспечить, если передовые решения будут повышать эффективность компаний, открывать новые сферы для приложения труда людей, и будут использоваться в повседневной жизни граждан в любом населенном пункте.
"Подчеркну, мы получим долгосрочный, системный эффект, обеспечим настоящий технологический прорыв, если передовые решения будут повышать эффективность наших компаний, открывать новые сферы для приложения труда людей, и что важно - широко будут использоваться в повседневной жизни граждан, везде - в городах, поселках, в любом населенном пункте", - заявил Путин на заседании набсовета Агентства стратегических инициатив.
Путин также отметил, что необходимо стремиться к развитию малого и среднего бизнеса и создавать новые рабочие места.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:09
Путин призвал вовлечь молодежь в технологическое развитие регионов
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