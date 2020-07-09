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Калининградский аэропорт возвращается к круглосуточному режиму работы
Калининградский аэропорт "Храброво" имени императрицы Елизаветы Петровны с 10 июля возобновляет круглосуточный режим работы, сокращенный из-за ограничений,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:18
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калининградская область, калининград

Калининградский аэропорт возвращается к круглосуточному режиму работы

17:15 09.07.2020 (обновлено: 17:18 09.07.2020)
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоПассажиры выходят из самолета в терминал аэропорта Храброво в Калининграде
Пассажиры выходят из самолета в терминал аэропорта Храброво в Калининграде
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Пассажиры выходят из самолета в терминал аэропорта Храброво в Калининграде. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Калининградский аэропорт "Храброво" имени императрицы Елизаветы Петровны с 10 июля возобновляет круглосуточный режим работы, сокращенный из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, сообщила журналистам представитель аэропорта Наталья Грицун.
"Аэропорт Калининграда "Храброво" возобновляет круглосуточный режим работы с 10 июля 2020 года. Обслуживание пассажиров будет производиться круглосуточно. Вся актуальная информация о времени вылета или прилета рейса размещена на табло в здании аэровокзала и на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта", - сказала Грицун.
Она отметила, что в аэропорту продолжают приниматься меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: проводится уборка и дезинфекция помещений и контактных поверхностей, включая лифты, стойки регистрации, зоны досмотра, офисные помещения, трапы, пассажирские автобусы. В зале прилета сотрудники Роспотребнадзора проводят дистанционную термометрию всех прибывающих пассажиров.
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По данным оперштаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 9 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 98,7 тысячи человек. Выявлено 2578 случаев заражения (14 — за сутки), 1768 человек выздоровели (23 за последние сутки), скончался 41 человек. Под медицинским наблюдением находятся 470 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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