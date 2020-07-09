Калининградский аэропорт возвращается к круглосуточному режиму работы

КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Калининградский аэропорт "Храброво" имени императрицы Елизаветы Петровны с 10 июля возобновляет круглосуточный режим работы, сокращенный из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, сообщила журналистам представитель аэропорта Наталья Грицун.
"Аэропорт Калининграда "Храброво" возобновляет круглосуточный режим работы с 10 июля 2020 года. Обслуживание пассажиров будет производиться круглосуточно. Вся актуальная информация о времени вылета или прилета рейса размещена на табло в здании аэровокзала и на онлайн-табло на официальном сайте аэропорта", - сказала Грицун.
Она отметила, что в аэропорту продолжают приниматься меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции: проводится уборка и дезинфекция помещений и контактных поверхностей, включая лифты, стойки регистрации, зоны досмотра, офисные помещения, трапы, пассажирские автобусы. В зале прилета сотрудники Роспотребнадзора проводят дистанционную термометрию всех прибывающих пассажиров.
По данным оперштаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, всего на 9 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 98,7 тысячи человек. Выявлено 2578 случаев заражения (14 — за сутки), 1768 человек выздоровели (23 за последние сутки), скончался 41 человек. Под медицинским наблюдением находятся 470 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.