В Саратовской области назвали число заразившихся коронавирусом медиков

САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом Саратовской области , приблизилось к 1 тысяче, сообщила замминистра здравоохранения региона Асят Выкова.

По данным минздрава региона на 2 июля, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 860, из них 87 получили страховые выплаты из-за заражения COVID-19 на работе на общую сумму почти 6 миллионов рублей.

"На сегодняшний день зарегистрировано 980 случаев заболевания среди медицинских работников, (из них) 253 среди врачей, 462 среди среднего медперсонала, остальные цифры - это прочий персонал", - сказала Выкова на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Она отметила, что 118 медработников получили страховые выплаты на общую сумму 8,119 миллиона рублей.

Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.

Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям машин скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.