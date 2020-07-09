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В Саратовской области назвали число заразившихся коронавирусом медиков
Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Саратовской области, приблизилось к 1 тысяче, сообщила замминистра здравоохранения региона Асят... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:14
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В Саратовской области назвали число заразившихся коронавирусом медиков

17:14 09.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число медицинских работников, заразившихся коронавирусом в Саратовской области, приблизилось к 1 тысяче, сообщила замминистра здравоохранения региона Асят Выкова.
По данным минздрава региона на 2 июля, количество заразившихся коронавирусом медработников в области составляло 860, из них 87 получили страховые выплаты из-за заражения COVID-19 на работе на общую сумму почти 6 миллионов рублей.
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"На сегодняшний день зарегистрировано 980 случаев заболевания среди медицинских работников, (из них) 253 среди врачей, 462 среди среднего медперсонала, остальные цифры - это прочий персонал", - сказала Выкова на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Она отметила, что 118 медработников получили страховые выплаты на общую сумму 8,119 миллиона рублей.
Согласно указу президента, выплаты предусмотрены медикам, которые пострадали в ходе работы с больными с коронавирусом. В случае осложнений от коронавируса и получения инвалидности указом предусмотрены выплаты от 630 тысяч до 2 миллионов рублей. В случае смерти медработника в результате инфицирования на работе коронавирусом будет выплачено более 2,7 миллиона рублей, в случае осложнений, вызванных COVID-19, которые не привели к инвалидности - свыше 68,8 тысячи рублей.
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Страховые гарантии предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям машин скорой помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтвержден коронавирус, и пациентами с подозрением на эту инфекцию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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