https://ria.ru/20200709/1574127348.html
Комиссия Госдумы выявила случаи распространения фейков по голосованию
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне установила факты распространения фейков во время подготовки и проведения голосования... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:10
2020-07-09T18:06
василий пискарев
безопасность
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
госдума рф
великобритания
швеция
сша
политика
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https://ria.ru/20200702/1573805006.html
Адам Эскимосов
А то, что это самое "голосование", само по себе является одним ярчайших образцов фейка, как по сути, так и по реализации, Госдуму, конечно же, абсолютно не волнует.
83
Себостьян Перейро
Они сами себя слышали? Паранойя, любой человек с иным мнением уже враг.
67
21
великобритания
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сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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василий пискарев, безопасность, конституция рф, госдума рф, великобритания, швеция, сша, политика
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости.
Комиссия Госдумы
по расследованию фактов вмешательства в дела России извне установила факты распространения фейков во время подготовки и проведения голосования по Конституции
. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев
.
По его словам, комиссия изучила информацию, которую распространяли представители иностранных государств, НПО и СМИ, а также российских организаций, занимающихся политической деятельностью и получающих финансирование из-за рубежа.
"Установлены факты распространения деструктивной недостоверной провокационной противоречивой информации со стороны зарубежных НПО, финансируемых правительствами иностранных государств, такими как Великобритания
, Германия
, Канада
, США
, Чехия
, Швеция
, Европейская комиссия, а также нежелательными в России НПО "Человек в беде" (Чехия), фонд "Открытое общество" (США)", — сказал Пискарев.
Он уточнил, что всего с 3 июня по 1 июля зарубежные информационные ресурсы распространили более 200 фейковых сообщений.
"Все это подтверждается нашими данными", — добавил глава комиссии.
Кроме того, отметил Пискарев, зарубежное финансирование российских НКО увеличилось на 20 процентов, а это дает основания полагать, что им поставили задачу проявить максимальную активность по срыву голосования.
Все материалы направлены в Генеральную прокуратуру, заключил парламентарий.
Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля, явка составила 67,97 процента. По данным ЦИК, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,92 процента участников голосования, против проголосовали 21,27 процента.