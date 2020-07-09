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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200709/1574127348.html
Комиссия Госдумы выявила случаи распространения фейков по голосованию
Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне установила факты распространения фейков во время подготовки и проведения голосования... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T18:06
василий пискарев
безопасность
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
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https://ria.ru/20200706/1573964998.html
https://ria.ru/20200702/1573805006.html
А то, что это самое "голосование", само по себе является одним ярчайших образцов фейка, как по сути, так и по реализации, Госдуму, конечно же, абсолютно не волнует.
83
Они сами себя слышали? Паранойя, любой человек с иным мнением уже враг.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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василий пискарев, безопасность, конституция рф, госдума рф, великобритания, швеция, сша, политика

Комиссия Госдумы выявила случаи распространения фейков по голосованию

17:10 09.07.2020 (обновлено: 18:06 09.07.2020)
3517
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела России извне установила факты распространения фейков во время подготовки и проведения голосования по Конституции. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
По его словам, комиссия изучила информацию, которую распространяли представители иностранных государств, НПО и СМИ, а также российских организаций, занимающихся политической деятельностью и получающих финансирование из-за рубежа.
Работа информационного центра ЦИК России
6 июля, 16:39Голосование по поправкам в Конституцию
МВД выявило попытки внешнего вмешательства в голосование по поправкам
"Установлены факты распространения деструктивной недостоверной провокационной противоречивой информации со стороны зарубежных НПО, финансируемых правительствами иностранных государств, такими как Великобритания, Германия, Канада, США, Чехия, Швеция, Европейская комиссия, а также нежелательными в России НПО "Человек в беде" (Чехия), фонд "Открытое общество" (США)", — сказал Пискарев.
Он уточнил, что всего с 3 июня по 1 июля зарубежные информационные ресурсы распространили более 200 фейковых сообщений.
"Все это подтверждается нашими данными", — добавил глава комиссии.
Кроме того, отметил Пискарев, зарубежное финансирование российских НКО увеличилось на 20 процентов, а это дает основания полагать, что им поставили задачу проявить максимальную активность по срыву голосования.
Все материалы направлены в Генеральную прокуратуру, заключил парламентарий.
Голосование по поправкам к Конституции проходило в России с 25 июня по 1 июля, явка составила 67,97 процента. По данным ЦИК, внесение изменений в Основной закон одобрили 77,92 процента участников голосования, против проголосовали 21,27 процента.
Василий Пискарев
2 июля, 16:46Голосование по поправкам в Конституцию
Глава комиссии Госдумы прокомментировал фейки о голосовании по поправкам
6746012659
Обсудить 21
Голосование по поправкам в КонституциюВасилий ПискаревБезопасностьКонституция РФГосдума РФВеликобританияШвецияСШАПолитика
Популярные комментарии
А то, что это самое "голосование", само по себе является одним ярчайших образцов фейка, как по сути, так и по реализации, Госдуму, конечно же, абсолютно не волнует.
9 июля, 17:26
АЭАдам Эскимосов
47100134
Они сами себя слышали? Паранойя, любой человек с иным мнением уже враг.
9 июля, 17:59
С Себостьян Перейро
36000229
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