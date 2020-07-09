Комиссия Госдумы выявила случаи распространения фейков по голосованию

По его словам, комиссия изучила информацию, которую распространяли представители иностранных государств, НПО и СМИ, а также российских организаций, занимающихся политической деятельностью и получающих финансирование из-за рубежа.

Германия, Канада, США, Чехия, "Установлены факты распространения деструктивной недостоверной провокационной противоречивой информации со стороны зарубежных НПО, финансируемых правительствами иностранных государств, такими как Великобритания Швеция , Европейская комиссия, а также нежелательными в России НПО "Человек в беде" (Чехия), фонд "Открытое общество" (США)", — сказал Пискарев.

Он уточнил, что всего с 3 июня по 1 июля зарубежные информационные ресурсы распространили более 200 фейковых сообщений.

"Все это подтверждается нашими данными", — добавил глава комиссии.

Кроме того, отметил Пискарев, зарубежное финансирование российских НКО увеличилось на 20 процентов, а это дает основания полагать, что им поставили задачу проявить максимальную активность по срыву голосования.

Все материалы направлены в Генеральную прокуратуру, заключил парламентарий.