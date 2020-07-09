Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574127257.html
Путин призвал вовлечь молодежь в технологическое развитие регионов
Президент РФ Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив предложить решения по включению молодежи в технологическое развитие регионов. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:09
россия
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858459_0:0:3004:1691_1400x0_80_0_0_c430bdd718aabe7ad7a47b212ce90ba2.jpg
https://ria.ru/20200709/1574122795.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858459_0:0:3004:1691_1400x0_80_0_0_c430bdd718aabe7ad7a47b212ce90ba2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858459_56:0:2787:2048_1400x0_80_0_0_c685097d594cb619162a7af1a372b57f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573858459_397:0:2445:2048_1400x0_80_0_0_7dbd27d048c8f3bd6a882ccd5852196b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество

Путин призвал вовлечь молодежь в технологическое развитие регионов

17:09 09.07.2020
162
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив предложить решения по включению молодежи в технологическое развитие регионов.
"При этом в создании, практическом внедрении инноваций должны принимать участие все граждане, в том числе, а может и прежде всего молодые люди - школьники, студенты, предприниматели молодые на местах. Я прошу агентство (АСИ), участников НТИ (Национальная технологическая инициатива), предложить конкретные решения, конкретные шаги по включению в повестку технологического развития субъектов Российской Федерации всей системы образования в регионах - от школ до технических кружков, колледжей и вузов", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Он также отметил, что развитие технологий не должно оттеснять взрослых людей, уже опытных, состоявшихся специалистов "на обочину жизни". Президент считает, что и для них должны быть открыты новые горизонты роста и повышения дохода в семьи.
В Доме правительства РФ
Вчера, 16:24
Правительство подготовило программу развития IT-отрасли
420016
Обсудить 2
РоссияАгентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
Путин призвал сделать Национальный рейтинг барометром запросов бизнеса
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал правительство поддержать национальную социальную инициативу
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал введение рейтинга инвестклимата для муниципалитетов
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность слаженной работы регионов по реализации поправок
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Путин назвал условия обеспечения технологического прорыва
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Путин призвал создать стимул для улучшения ситуации в социальной сфере
Президент РФ Владимир Путин
Путин в понедельник проведет совещание с правительством по нацпроектам
Организация питания в школах
Госдума запросит сведения о проблемах со школьным питанием в регионах
Саратов
В Саратовской области назвали число заразившихся коронавирусом медиков
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Комиссия Госдумы выявила случаи распространения фейков по голосованию
Встреча контактной группы по Украине в Минске
Донбасс и Киев договорились по двум статьям закона о статусе региона
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Путин рассказал об основе государственной политики
Статуя Фемиды в суде
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Мишустин объяснил, почему Россия должна быть лидером в сфере IT-индустрии
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
США пригласят Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57МЧС не имеет данных о наличие людей под завалами в Кировской области
08:56В России провели более 22,3 миллиона тестов на COVID-19
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
Лента новостейМолния