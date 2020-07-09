Путин призвал вовлечь молодежь в технологическое развитие регионов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил Агентство стратегических инициатив предложить решения по включению молодежи в технологическое развитие регионов.
"При этом в создании, практическом внедрении инноваций должны принимать участие все граждане, в том числе, а может и прежде всего молодые люди - школьники, студенты, предприниматели молодые на местах. Я прошу агентство (АСИ), участников НТИ (Национальная технологическая инициатива), предложить конкретные решения, конкретные шаги по включению в повестку технологического развития субъектов Российской Федерации всей системы образования в регионах - от школ до технических кружков, колледжей и вузов", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Он также отметил, что развитие технологий не должно оттеснять взрослых людей, уже опытных, состоявшихся специалистов "на обочину жизни". Президент считает, что и для них должны быть открыты новые горизонты роста и повышения дохода в семьи.