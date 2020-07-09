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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200709/1574127208.html
Порядка 370 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки
Порядка 370 многодетных семей Московской области обеспечены земельными участками с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:09
новости подмосковья
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Порядка 370 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

17:09 09.07.2020
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© РИА Новости / Коллаждокументы, бумаги, земля, земельный участок, коттедж, поселок, загородка
документы, бумаги, земля, земельный участок, коттедж, поселок, загородка
© РИА Новости / Коллаж
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Порядка 370 многодетных семей Московской области обеспечены земельными участками с начала 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Подмосковья.
"Триста семьдесят многодетных семей Подмосковья обеспечили администрации городских округов бесплатными земельными участками с начала этого года. Лидерами полугодия стали городские округа Серпухов, Химки, Ступино, Подольск и Щелково. Земельные участки получили 87 семей Серпухова, 73 семьи Химок, 24 семьи Ступина, 18 семей Подольска и 16 – Щелкова", - приводятся слова министра Натальи Адигамовой.
По ее словам, земельными участками, в городском округе Шаховская обеспечены 98% многодетных семей, в Лотошино - 98%, в Серебряных Прудах - 97%, в Волоколамском округе - 97%, в Ступине - 97% семей.
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