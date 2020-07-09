Порядка 370 многодетных семей Подмосковья получили земельные участки

"Триста семьдесят многодетных семей Подмосковья обеспечили администрации городских округов бесплатными земельными участками с начала этого года. Лидерами полугодия стали городские округа Серпухов, Химки, Ступино, Подольск и Щелково. Земельные участки получили 87 семей Серпухова, 73 семьи Химок, 24 семьи Ступина, 18 семей Подольска и 16 – Щелкова", - приводятся слова министра Натальи Адигамовой.

По ее словам, земельными участками, в городском округе Шаховская обеспечены 98% многодетных семей, в Лотошино - 98%, в Серебряных Прудах - 97%, в Волоколамском округе - 97%, в Ступине - 97% семей.