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Путин призвал сделать Национальный рейтинг барометром запросов бизнеса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России должен стать более восприимчивым к запросам... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:07
россия
владимир путин
экономика
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, владимир путин, экономика

Путин призвал сделать Национальный рейтинг барометром запросов бизнеса

17:07 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России должен стать более восприимчивым к запросам бизнеса.
"Национальный рейтинг должен стать более восприимчивым, чутким барометром запросов бизнеса", - сказал президент на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Он также согласился с тем, что нужно обновлять методологию рейтинга, стандарты и требования к работе региональных команд, в том числе по таким направлениям, как подготовка кадров, доступность финансовой поддержки и содействие экспорту.
Более внимательно, по мнению президента, надо оценивать состояние инфраструктуры и вклад федеральных ведомств, надзорных служб в улучшение условий для ведения бизнеса на местах. Индикатором качества деловой среды и доверия предпринимателей должен стать рост инвестиций в экономику субъектов федерации.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
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