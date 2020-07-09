https://ria.ru/20200709/1574127138.html
Путин призвал сделать Национальный рейтинг барометром запросов бизнеса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России должен стать более восприимчивым к запросам... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:07
2020-07-09T17:07
россия
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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россия, владимир путин, экономика
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах России должен стать более восприимчивым к запросам бизнеса.
"Национальный рейтинг должен стать более восприимчивым, чутким барометром запросов бизнеса", - сказал президент на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Он также согласился с тем, что нужно обновлять методологию рейтинга, стандарты и требования к работе региональных команд, в том числе по таким направлениям, как подготовка кадров, доступность финансовой поддержки и содействие экспорту.
Более внимательно, по мнению президента, надо оценивать состояние инфраструктуры и вклад федеральных ведомств, надзорных служб в улучшение условий для ведения бизнеса на местах. Индикатором качества деловой среды и доверия предпринимателей должен стать рост инвестиций в экономику субъектов федерации.