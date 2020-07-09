Путин поддержал введение рейтинга инвестклимата для муниципалитетов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поддержал идею создания системы оценки качества инвестиционного климата в муниципальных образованиях. С таким предложением выступил глава "Опоры России" Александр Калинин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив ( АСИ ), который возглавляет Путин.

"Недавно прошло общероссийское голосование по новой редакции конституции, и в связи с этим сейчас когда органы местного самоуправления… включены в систему публичной власти, с нашей точки зрения, можно было бы на следующий год усилить и сделать обязательным в плане регуляторики наличие в регионах системы оценки качества инвестиционного климата в муниципальных образованиях", - сказал Калинин в ходе заседания. Сейчас АСИ публикует Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах.

По его мнению, так можно было бы транслировать через рейтинг систему качества, созданную в регионах, на муниципальные образования, поскольку они теперь входят в единую систему публичной власти в стране.

Он также отметил, что во время пандемии коронавируса бизнес-объединения активно работали над тем, чтобы транслировать информацию о принимаемых властями мерах поддержки. "В блоке (рейтинга – ред.) по МСП, если бы в методике была оценка осведомленности субъектов в регионе о тех мерах, которые принимают регионы, это было бы тоже правильно. Иногда можно создать хорошие меры, но, если люди о них мало знают, эффективность этих мер снижается", - объяснил глава "Опоры России", добавив, что также было бы интересно посмотреть рейтинг мер по поддержке МСП, которые регионы приняли в период пандемии.

"Хорошие предложения, спасибо, что касается муниципального уровня, действительно, у нас есть очень крупные муниципалитеты и очень важна эта составляющая, связанная с инвестклиматом", - поддержал его Путин.