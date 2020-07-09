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Путин поддержал введение рейтинга инвестклимата для муниципалитетов
Президент России Владимир Путин поддержал идею создания системы оценки качества инвестиционного климата в муниципальных образованиях. С таким предложением... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:06
александр калинин
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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александр калинин, агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, экономика

Путин поддержал введение рейтинга инвестклимата для муниципалитетов

17:06 09.07.2020
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддержал идею создания системы оценки качества инвестиционного климата в муниципальных образованиях. С таким предложением выступил глава "Опоры России" Александр Калинин в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), который возглавляет Путин.
"Недавно прошло общероссийское голосование по новой редакции конституции, и в связи с этим сейчас когда органы местного самоуправления… включены в систему публичной власти, с нашей точки зрения, можно было бы на следующий год усилить и сделать обязательным в плане регуляторики наличие в регионах системы оценки качества инвестиционного климата в муниципальных образованиях", - сказал Калинин в ходе заседания. Сейчас АСИ публикует Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата в регионах.
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По его мнению, так можно было бы транслировать через рейтинг систему качества, созданную в регионах, на муниципальные образования, поскольку они теперь входят в единую систему публичной власти в стране.
Он также отметил, что во время пандемии коронавируса бизнес-объединения активно работали над тем, чтобы транслировать информацию о принимаемых властями мерах поддержки. "В блоке (рейтинга – ред.) по МСП, если бы в методике была оценка осведомленности субъектов в регионе о тех мерах, которые принимают регионы, это было бы тоже правильно. Иногда можно создать хорошие меры, но, если люди о них мало знают, эффективность этих мер снижается", - объяснил глава "Опоры России", добавив, что также было бы интересно посмотреть рейтинг мер по поддержке МСП, которые регионы приняли в период пандемии.
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"Хорошие предложения, спасибо, что касается муниципального уровня, действительно, у нас есть очень крупные муниципалитеты и очень важна эта составляющая, связанная с инвестклиматом", - поддержал его Путин.
"Второе - меры принятые в условиях пандемии, многие из них оказались очень эффективными, конечно, нельзя, чтобы они исчезли после того, как исчезнет - надеюсь, что это когда-нибудь произойдет - эта самая пандемия несчастная... Что касается, информационного сопровождения принимаемых мер, принимаемых решений, тоже чрезвычайно важная вещь. Все поддерживаю и прошу Светлану Витальевну (Чупшеву, главу АСИ – ред.) обратить на это внимание", - заявил Путин.
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Александр КалининАгентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинЭкономика
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