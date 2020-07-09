Путин призвал правительство поддержать национальную социальную инициативу

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Президент РФ Владимир Путин призвал правительство РФ совместно с Агентством стратегических инициатив ( АСИ ), регионами, рабочей группой Госсовета и общественниками поддержать национальную социальную инициативу.

"Конечно, нельзя не поддержать и новую идею - национальную социальную инициативу. Безусловно, это нужно поддержать, поддержать эту идею. Прошу агентство действовать в тесном контакте с правительством, Андрей Рэмович (Белоусов, первый зампредседателя правительства РФ - ред.) слышит, он наверняка сам это знает, наверняка он вместе с вами все это готовил сегодня, и я прошу, Андрей Рэмович, и всех членов правительства подключиться к этой работе", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.

"И с регионами, и с рабочей группой Госсовета надо прорабатывать эти вопросы, с экспертами общественными, некоммерческими организациями", - добавил президент.

Кроме того, добавил он, "нужно использовать опыт национальной предпринимательской инициативы, что было очень хорошо раскручено в предыдущие годы АСИ, когда удалось снять многие правовые, нормативные барьеры, учесть запросы самих предпринимателей".

"Действительно, кроме АСИ этим почти никто и не занимался, это правда. Сейчас необходимо внимательно посмотреть на реальные жизненные ситуации, проблемы, с которыми сталкиваются наши люди и, прежде всего, семьи с детьми, пожилые люди, людей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул Путин.