https://ria.ru/20200709/1574126928.html
Путин призвал правительство поддержать национальную социальную инициативу
Президент РФ Владимир Путин призвал правительство РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ), регионами, рабочей группой Госсовета и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:04
2020-07-09T17:04
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
призвал правительство РФ совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ
), регионами, рабочей группой Госсовета и общественниками поддержать национальную социальную инициативу.
"Конечно, нельзя не поддержать и новую идею - национальную социальную инициативу. Безусловно, это нужно поддержать, поддержать эту идею. Прошу агентство действовать в тесном контакте с правительством, Андрей Рэмович (Белоусов, первый зампредседателя правительства РФ - ред.) слышит, он наверняка сам это знает, наверняка он вместе с вами все это готовил сегодня, и я прошу, Андрей Рэмович, и всех членов правительства подключиться к этой работе", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета АСИ.
"И с регионами, и с рабочей группой Госсовета надо прорабатывать эти вопросы, с экспертами общественными, некоммерческими организациями", - добавил президент.
Кроме того, добавил он, "нужно использовать опыт национальной предпринимательской инициативы, что было очень хорошо раскручено в предыдущие годы АСИ, когда удалось снять многие правовые, нормативные барьеры, учесть запросы самих предпринимателей".
"Действительно, кроме АСИ этим почти никто и не занимался, это правда. Сейчас необходимо внимательно посмотреть на реальные жизненные ситуации, проблемы, с которыми сталкиваются наши люди и, прежде всего, семьи с детьми, пожилые люди, людей с ограниченными возможностями здоровья", - подчеркнул Путин.
Также президент попросил правительство "шире использовать перспективные наработки в программах переподготовки кадров".