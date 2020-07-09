Донбасс и Киев договорились по двум статьям закона о статусе региона

"Таким образом, серьезным продвижением на пути политического урегулирования достигнутый консенсус по этим двум статьям назвать сложно. Впереди еще большой пласт деятельности по внесению изменений в данный нормативный правовой акт", - подчеркнули в МИД ДНР.

В ведомстве добавили, что работа над законом о статусе Донбасса будет бессмысленной без согласования в рамках контактной группы изменений в конституцию Украины.

"Именно этот вопрос является наиболее первоочередным и приоритетным для полноценного политического урегулирования, поскольку очевидно, что в соответствии с иерархией нормативных правовых актов любой закон должен отвечать конституции, а не наоборот. Тем не менее, представители Киева до сих пор отказываются предоставлять нам на рассмотрение и согласование проект конституционных изменений", - отметили в МИД ДНР.