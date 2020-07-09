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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200709/1574126637.html
Путин отметил важность слаженной работы регионов по реализации поправок
Многие положения обновленной конституции РФ выполняются уже сейчас, поскольку поправки по сути закрепили основные фундаментальные принципы государственной... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T17:01
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
владимир путин, общество

Путин отметил важность слаженной работы регионов по реализации поправок

17:01 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Многие положения обновленной конституции РФ выполняются уже сейчас, поскольку поправки по сути закрепили основные фундаментальные принципы государственной политики, но реальные перемены к лучшему зависит от слаженной работы регионов, заявил президент России Владимир Путин.
"Основные фундаментальные принципы нашей политики нашли свое свое отражение и в обновленном тексте конституции России… Важно, чтобы нормы основного закона получили развитие в каждом субъекте федерации, в каждом городе, в каждом населенном пункте. Многое, кстати говоря, мы уже начали делать из того, что заложено в поправках в конституцию", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Глава государства подчеркнул, что все основные пункты государственной политики реализовываются в интересах граждан и направлены на создание возможностей для сбережения здоровья, честного труда, образования и воспитания детей. Путин пояснил, что по сути поправки только закрепили то, что "жизнь сама подняла наверх".
"Нам нужно сделать так, чтобы люди чувствовали, видели реальные перемены к лучшему, а это в значительной степени зависит от эффективной слаженной работы всех субъектов федерации", - добавил президент.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
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