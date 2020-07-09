Путин отметил важность слаженной работы регионов по реализации поправок

МОСКВА, 9 июн - РИА Новости. Многие положения обновленной конституции РФ выполняются уже сейчас, поскольку поправки по сути закрепили основные фундаментальные принципы государственной политики, но реальные перемены к лучшему зависит от слаженной работы регионов, заявил президент России Многие положения обновленной конституции РФ выполняются уже сейчас, поскольку поправки по сути закрепили основные фундаментальные принципы государственной политики, но реальные перемены к лучшему зависит от слаженной работы регионов, заявил президент России Владимир Путин

"Основные фундаментальные принципы нашей политики нашли свое свое отражение и в обновленном тексте конституции России… Важно, чтобы нормы основного закона получили развитие в каждом субъекте федерации, в каждом городе, в каждом населенном пункте. Многое, кстати говоря, мы уже начали делать из того, что заложено в поправках в конституцию", - сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

Глава государства подчеркнул, что все основные пункты государственной политики реализовываются в интересах граждан и направлены на создание возможностей для сбережения здоровья, честного труда, образования и воспитания детей. Путин пояснил, что по сути поправки только закрепили то, что "жизнь сама подняла наверх".