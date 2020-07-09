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США пригласят Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями
США приветствуют готовность КНР к переговорам по контролю над вооружениями и пригласят китайскую делегацию на переговоры с РФ в Вене по этому вопросу, сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T22:31
маршалл биллингсли
россия
государственный департамент сша
китай
вена
сша
в мире
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https://ria.ru/20200701/1573701485.html
Китай уже ответил и сказал что если сша хотят чтоб китай участвовал с сша в переговорах, то сша должны сократить свой ядерный потенциал до 320 ракет (это столько, сколько есть сейчас ракет у китая). затроллили их китайсы
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россия
китай
вена
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0c/1572860507_0:319:3024:2020_1400x0_80_0_0_ac512d67e1a82153a0447839eb4eede4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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маршалл биллингсли, россия, государственный департамент сша, китай, вена, сша, в мире

США пригласят Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями

16:59 09.07.2020 (обновлено: 22:31 09.07.2020)
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© AP Photo / Jason Lee, poolСлужащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
© AP Photo / Jason Lee, pool
ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. США приветствуют готовность КНР к переговорам по контролю над вооружениями и пригласят китайскую делегацию на переговоры с РФ в Вене по этому вопросу, сообщает госдепартамент.
Ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.
Помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли демонстрирует спутниковые снимки на слушаниях по КНДР в комитете палаты представителей по международным делам конгресса США. 12 сентября 2017
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"Соединенные Штаты приветствуют приверженность Китая участию в переговорах по контролю над вооружениями. Как таковые, разумные следующие шаги должны будут включать личные встречи между Соединенными Штатами и Китаем. Специальный посланник президента по контролю над вооружениями посол Маршалл Биллингсли пригласит китайское правительство присоединиться к добросовестным переговорам в Вене, Австрия", - говорится в сообщении ведомства.
Там отмечается, что США также "рекомендуют Китаю как можно скорее встретиться с Россией для рассмотрения дальнейших шагов по трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями".
Генеральный директор департамента по вопросам контроля над вооружениями и разоружения, министерства иностранных дел Китая ФУ Цун
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"Мы все вынесем на переговоры разные точки зрения и цели, и у нас наверняка возникнут разногласия. Но настало время для диалога и дипломатии между тремя крупнейшими ядерными державами о том, как предотвратить новую гонку вооружений", - отмечается в сообщении.
РФ и США в июне провели в Вене встречу по контролю над вооружениями и договору СНВ. Вторая встреча запланирована там же, ориентировочно в конце июля – начале августа.
Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подписанный в 2010 году, остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года, пока Вашингтон не объявил, намерен ли его продлевать. Администрация США на разных уровнях подчеркивает необходимость включения Китая в переговоры для выработки нового трехстороннего ядерного соглашения между Россией, Китаем и США. В Пекине эту идею отвергают. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россия выступает за продление договора о СНВ-3 без предварительных услови
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1 июля, 08:00
Китай против США: вызов принят
1192078
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Маршалл БиллингслиРоссияГосударственный департамент СШАКитайВенаСШАВ мире
Популярные комментарии
Китай уже ответил и сказал что если сша хотят чтоб китай участвовал с сша в переговорах, то сша должны сократить свой ядерный потенциал до 320 ракет (это столько, сколько есть сейчас ракет у китая). затроллили их китайсы
9 июля, 17:02
НЕНиколай Ефимов
910000
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