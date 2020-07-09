США пригласят Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями

ВАШИНГТОН, 9 июл – РИА Новости. США приветствуют готовность КНР к переговорам по контролю над вооружениями и пригласят китайскую делегацию на переговоры с РФ в Вене по этому вопросу, сообщает госдепартамент.

Ранее директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун заявил, что Китай готов присоединиться к трехсторонним переговорам по разоружению с США и Россией, если США согласятся сократить свой ядерный арсенал до уровня Китая.

"Соединенные Штаты приветствуют приверженность Китая участию в переговорах по контролю над вооружениями. Как таковые, разумные следующие шаги должны будут включать личные встречи между Соединенными Штатами и Китаем. Специальный посланник президента по контролю над вооружениями посол Маршалл Биллингсли пригласит китайское правительство присоединиться к добросовестным переговорам в Вене, Австрия", - говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что США также "рекомендуют Китаю как можно скорее встретиться с Россией для рассмотрения дальнейших шагов по трехсторонним переговорам о контроле над вооружениями".

"Мы все вынесем на переговоры разные точки зрения и цели, и у нас наверняка возникнут разногласия. Но настало время для диалога и дипломатии между тремя крупнейшими ядерными державами о том, как предотвратить новую гонку вооружений", - отмечается в сообщении.

РФ и США в июне провели в Вене встречу по контролю над вооружениями и договору СНВ. Вторая встреча запланирована там же, ориентировочно в конце июля – начале августа.