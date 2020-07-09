В Пензе три человека погибли при пожаре в жилом доме

"После ликвидации возгорания в жилище обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1986 годов рождения и женщины 1988 года рождения. Двоим мужчинам удалось спастись… Очаг возгорания находился в месте расположения дивана в жилой комнате. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебная пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении.