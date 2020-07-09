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В Пензе три человека погибли при пожаре в жилом доме
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в ночь на четверг в жилом доме в Пензе, еще два человека сумели спастись, сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T19:20
следственный комитет россии (ск рф)
пенза
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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следственный комитет россии (ск рф), пенза, происшествия

В Пензе три человека погибли при пожаре в жилом доме

16:59 09.07.2020 (обновлено: 19:20 09.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Пензенской области Место пожара по улице Попова 16 в Пензе
 Место пожара по улице Попова 16 в Пензе
© Фото : ГУ МЧС по Пензенской области
Место пожара по улице Попова 16 в Пензе
САРАТОВ, 9 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек при пожаре в ночь на четверг в жилом доме в Пензе, еще два человека сумели спастись, сообщает областное управление СК РФ.
По данным следствия, около 3.00 мск в квартире на втором этаже дома по улице Попова в Пензе произошло возгорание, внутри помещения находились пять человек.
"После ликвидации возгорания в жилище обнаружены тела двух мужчин 1964 и 1986 годов рождения и женщины 1988 года рождения. Двоим мужчинам удалось спастись… Очаг возгорания находился в месте расположения дивана в жилой комнате. По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем при курении. В рамках расследования уголовного дела будет проведена судебная пожарно-техническая экспертиза", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело возбудили по статье УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
Как сообщила прокуратура области, на место пожара для контроля и координации деятельности правоохранительных органов выезжал заместитель прокурора области Роман Сигаев, также надзорным ведомством начата проверка соблюдения требований пожарной безопасности. "При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - отмечается в сообщении.
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