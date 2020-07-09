В Ивановской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 53

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Два пациента 67 и 78 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Два пациента 67 и 78 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области , общее количество летальных случаев выросло в регионе до 53, рассказал журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

По состоянию на 9 июля в Ивановской области официально зарегистрированы 5304 случая COVID-19. За сутки поставлены 72 диагноза: 29 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, после контакта с ранее заболевшими заразились 43 человека.

За сутки выписаны 76 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровел 3331 пациент с подтвержденным COVID-19.

"Печальная статистика летальности пополнилась двумя пациентами. Первый - женщина 78 лет из Иванова. Заболевание протекало достаточно быстро, кроме того, отмечу, что пациентка страдала онкологическим заболеванием. Но, тем не менее, непосредственная причина смерти – тяжелейшая двухсторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - проводит слова Фокина пресс-служба правительства области.

Второй умерший пациент – мужчина 67 лет из Фурманова. В течение нескольких дней он, несмотря на высокую температуру, лечился самостоятельно.

"Затем вызвали участкового врача, была назначена терапия. На КТ была выявлена тотальная двухсторонняя пневмония, вызванная COVID-19. По тяжести состояния был госпитализирован сразу в палату интенсивной терапии больницы им. Куваевых. Страдал сопутствующими заболеваниями", – сказал Фокин.

Таким образом, на сегодняшний день в регионе скончались 53 пациента с подтвержденным COVID-19.

В стационаре сейчас находятся 648 человек, в том числе на койках с кислородом – 233 человека, на аппаратах ИВЛ – 12 пациентов.