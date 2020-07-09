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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574126447.html
В Ивановской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 53
Два пациента 67 и 78 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее количество летальных случаев выросло в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ивановская область, общество

В Ивановской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 53

16:59 09.07.2020
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой медицинской помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Два пациента 67 и 78 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее количество летальных случаев выросло в регионе до 53, рассказал журналистам директор департамента здравоохранения региона Артур Фокин.
По состоянию на 9 июля в Ивановской области официально зарегистрированы 5304 случая COVID-19. За сутки поставлены 72 диагноза: 29 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, после контакта с ранее заболевшими заразились 43 человека.
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За сутки выписаны 76 человек. Всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровел 3331 пациент с подтвержденным COVID-19.
"Печальная статистика летальности пополнилась двумя пациентами. Первый - женщина 78 лет из Иванова. Заболевание протекало достаточно быстро, кроме того, отмечу, что пациентка страдала онкологическим заболеванием. Но, тем не менее, непосредственная причина смерти – тяжелейшая двухсторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - проводит слова Фокина пресс-служба правительства области.
Второй умерший пациент – мужчина 67 лет из Фурманова. В течение нескольких дней он, несмотря на высокую температуру, лечился самостоятельно.
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"Затем вызвали участкового врача, была назначена терапия. На КТ была выявлена тотальная двухсторонняя пневмония, вызванная COVID-19. По тяжести состояния был госпитализирован сразу в палату интенсивной терапии больницы им. Куваевых. Страдал сопутствующими заболеваниями", – сказал Фокин.
Таким образом, на сегодняшний день в регионе скончались 53 пациента с подтвержденным COVID-19.
В стационаре сейчас находятся 648 человек, в том числе на койках с кислородом – 233 человека, на аппаратах ИВЛ – 12 пациентов.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ивановская областьОбщество
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