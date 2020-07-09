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Путин призвал создать стимул для улучшения ситуации в социальной сфере
Усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:58
2020-07-09T16:58
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Также считаю важным, и вновь это хочу подчеркнуть: усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане. Другой, лучшей оценки быть не может. Причем на основе прямых опросов жителей нужно это делать", - сказал он в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Путин подчеркнул, что необходимо формировать консолидированный интегральный рейтинг качества жизни в субъектах РФ.
При этом он назвал непосредственной задачей АСИ
создать для регионов стимул к качественным изменениям в социальной среде. Для этого, по словам президента, нужно выстроить современную работающую систему подготовки управленческих команд на местах и обмена эффективными практиками.
"Здесь нужно обобщать имеющийся опыт и информационно обеспечивать. Нужно, чтобы в стране знали люди, что, где, как делается, нарабатывать эти хорошие перспективные практики", - отметил Путин.