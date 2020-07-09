Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574126403.html
Путин призвал создать стимул для улучшения ситуации в социальной сфере
Усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:58
агентство стратегических инициатив (аси)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574115943_0:190:3076:1920_1400x0_80_0_0_76be26603c5cc3c323b501742a9385be.jpg
https://ria.ru/20200115/1563454295.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574115943_0:190:3076:1920_1400x0_80_0_0_76be26603c5cc3c323b501742a9385be.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574115943_141:0:2872:2048_1400x0_80_0_0_ff0dbb1cbc1dc6d2e9499844910be1bc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574115943_482:0:2530:2048_1400x0_80_0_0_41fd986a625daef2a4dbd684e1823e4d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
агентство стратегических инициатив (аси), владимир путин, общество

Путин призвал создать стимул для улучшения ситуации в социальной сфере

16:58 09.07.2020
128
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Также считаю важным, и вновь это хочу подчеркнуть: усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане. Другой, лучшей оценки быть не может. Причем на основе прямых опросов жителей нужно это делать", - сказал он в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.
Путин подчеркнул, что необходимо формировать консолидированный интегральный рейтинг качества жизни в субъектах РФ.
При этом он назвал непосредственной задачей АСИ создать для регионов стимул к качественным изменениям в социальной среде. Для этого, по словам президента, нужно выстроить современную работающую систему подготовки управленческих команд на местах и обмена эффективными практиками.
"Здесь нужно обобщать имеющийся опыт и информационно обеспечивать. Нужно, чтобы в стране знали люди, что, где, как делается, нарабатывать эти хорошие перспективные практики", - отметил Путин.
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Галина Карелова
15 января, 15:55Послание президента России Федеральному собранию
В СФ отметили вектор на прорывное развитие соцсферы в послании Путина
630013
Обсудить 0
Агентство стратегических инициатив (АСИ)Владимир ПутинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал правительство поддержать национальную социальную инициативу
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил важность слаженной работы регионов по реализации поправок
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Путин рассказал об основе государственной политики
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи
В Ивановской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 53
Президент РФ Владимир Путин
Путин призвал вовлечь молодежь в технологическое развитие регионов
Президент РФ Владимир Путин
Путин поддержал введение рейтинга инвестклимата для муниципалитетов
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки IT-проектов в технопарке имени А. С. Попова
Госорганы должны согласовать планы замены иностранного ПО до 2024 года
Место пожара по улице Попова 16 в Пензе
В Пензе три человека погибли при пожаре в жилом доме
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции
Путин призвал сделать Национальный рейтинг барометром запросов бизнеса
Служащие устанавливают флаг Китая перед встречей министров транспорта КНР и США
США пригласят Китай на переговоры с Россией по контролю над вооружениями
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД оценили позицию Венецианской комиссии по языковой реформе в Латвии
Скульптура Homunculus Loxodontus Маргрит ван Брифорт
Суд взыскал с производителя игрушек 8,8 млн рублей за контрафакт "ждунов"
Президент РФ Владимир Путин во время видеоконференции по случаю открытия в Дагестане, Воронежской и Пензенской областях медицинских центров Министерства обороны РФ
Путин отметил необходимость улучшения деловой среды
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с генеральным директором Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой в режиме видеоконференции
Путин назвал условия обеспечения технологического прорыва
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время панельной дискуссии с участием представителей IT-индустрии в технопарке имени А. С. Попова
Мишустин поручил госкомпаниям создать программу цифровой трансформации
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:53В Томской области продлили режим ограничений из-за COVID-19
08:51На Украине один населенный пункт остается подтопленным после наводнения
08:46В Роскачестве назвали надпись "бездрожжевой хлеб" маркетинговой уловкой
08:46В Приморье усилят бригады медиков из-за задержек в прибытии скорых
08:42В Югре площадь лесных пожаров увеличилась до 818 гектаров
08:41На Ямале продлили режим самоизоляции
08:39Более 150 россиян вернулись на родину из Еревана
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
Лента новостейМолния