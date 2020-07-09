Путин призвал создать стимул для улучшения ситуации в социальной сфере

"Также считаю важным, и вновь это хочу подчеркнуть: усилия региональных властей по улучшению социальной сферы должны оценивать сами граждане. Другой, лучшей оценки быть не может. Причем на основе прямых опросов жителей нужно это делать", - сказал он в ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.