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В Сербии число жертв коронавируса достигло 352
Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T16:53
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
сербия
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коронавирус covid-19, ана брнабич, сербия, белград (город)

В Сербии число жертв коронавируса достигло 352

16:53 09.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 9 июл – РИА Новости. Число жертв коронавируса в Сербии с начала пандемии достигло 352 человек, выявлены 17,3 тысячи больных, сообщило министерство здравоохранения страны.
Премьер Сербии Ана Брнабич в четверг на фоне двухдневных беспорядков из-за ограничений против COVID-19 сообщила о новом ужесточении мер, в частности запрете на собрания в помещениях и на открытом воздухе свыше 10 человек. Тем самым, власти страны отказались от идеи введения комендантского часа, которая привела к массовым протестам граждан.
"За прошедшие сутки выявлено 266 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 17 342 человек. За прошедшие 24 часа скончались 11 пациентов, всего с начала пандемии умерли 352 человека", - сообщил минздрав.
Накануне число смертей также составило 11 человек.
Сербия
Вчера, 15:35Распространение нового коронавируса
В Сербии ужесточат меры по коронавирусу
Новые ограничительные меры вступают в силу в пятницу. Полностью запрещается организация массовых собраний свыше 10 человек, в помещениях и на открытом пространстве, вводится ограничение числа людей в закрытых помещениях по принципу один человек на 4 квадратных метра и ограничение рабочего времени объектов с пятницы от 21.00 до 6.00 на период до улучшения ситуации.
Данные меры вводятся в Белграде, муниципальным властям на местах предстоит принять решение об ограничениях самостоятельно. По словам Брнабич, ресурсы по приему пациентов с коронавирусом в столице Сербии "исчерпаны".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичСербияБелград (город)
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