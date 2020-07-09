В Сербии число жертв коронавируса достигло 352

"За прошедшие сутки выявлено 266 новых случаев COVID-19, общее число зараженных достигло 17 342 человек. За прошедшие 24 часа скончались 11 пациентов, всего с начала пандемии умерли 352 человека", - сообщил минздрав.

Новые ограничительные меры вступают в силу в пятницу. Полностью запрещается организация массовых собраний свыше 10 человек, в помещениях и на открытом пространстве, вводится ограничение числа людей в закрытых помещениях по принципу один человек на 4 квадратных метра и ограничение рабочего времени объектов с пятницы от 21.00 до 6.00 на период до улучшения ситуации.